El destino de Cundinamarca con aguas termales y una montaña rodeada de historias sobre ovnis y misterios

Cerca de Bogotá hay múltiples opciones para darse una escapada de descanso sin necesidad de recorrer grandes distancias, pues hay municipios con paisajes de montaña, senderos, actividades de naturaleza, gastronomía y experiencias culturales.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

La cercanía permite cambiar rápidamente el entorno urbano por espacios rurales y naturales, convirtiéndolos en alternativas para pasar un fin de semana o incluso hacer una salida de un solo día.

Uno de esos destinos para no perderse es Tabio, un municipio ubicado a solo una hora de la capital, que combina termales, senderos y gastronomía, además de que en cercanías a su territorio hay una mítica montaña que muchos quieren conocer.

Peña de Juaica, ubicada entre los municipios de Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. Foto: Créditos: Alcaldía de Tenjo, Cundinamarca / API

Se trata de la Peña de Juaica, que Tabio comparte con el municipio de Tenjo y se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es considerado por sus visitantes como “misterioso”, pues se habla de varios fenómenos extraños.

Se dice que en este escenario se han observado luces con movimientos inusuales, las cuales algunos relacionan con objetos voladores no identificados (ovnis) o con historias vinculadas a seres y sobre presuntos encuentros con fenómenos extraterrestres ocurridos en esta montaña y sus alrededores.

Dadas estas características, este lugar empezó a ser un atractivo turístico para los amantes del misterio, pero también de quienes disfrutan de los planes de naturaleza y aventura.

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Aguas termales

Sin embargo, Tabio no es destino solo para los aventureros. También es un lugar para visitar en familia y uno de los mejores planes es relajarse en sus aguas termales, que son de las más reconocidas cerca a la capital.

Se trata de los Termales El Zipa, un espacio pensado para quienes buscan desconectarse y disfrutar de un entorno natural. Según la información de la Alcaldía, sus aguas son reconocidas por las propiedades medicinales que tradicionalmente se les atribuyen.

Los Termales El Zipa son uno de los secretos mejor guardados de Tabio. Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

El complejo cuenta con dos piscinas, una destinada a la recreación y otra enfocada en quienes buscan aprovechar las características termales del agua. El lugar ofrece una alternativa para compartir en familia, descansar y disfrutar de un escenario natural sin alejarse demasiado de la capital. Para la administración municipal, se trata de uno de los atractivos que hacen de Tabio un destino asociado al bienestar y la tranquilidad.

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De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, una visita a este municipio también permite conocer su zona tradicional, donde sobresalen la Iglesia de Santa Bárbara y espacios rodeados de vegetación.

La gastronomía ocupa otro lugar importante, con preparaciones y postres elaborados a partir de productos de la región. Asimismo, Tabio conserva una tradición artesanal que se refleja en trabajos de cerámica, madera y tejidos.