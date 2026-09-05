El municipio de Cundinamarca que comparte nombre con una ciudad de Israel, un destino de clima cálido e ideal para el descanso

El departamento de Cundinamarca, ubicado en la región Andina, es uno de los destinos con mayor encanto de Colombia.

Sus 116 municipios son reconocidos por su riqueza natural y su variedad de climas. Hay poblaciones con temperaturas frías y otras más cálidas.

Entre las últimas está Jerusalén. Ubicado en la provincia del Alto Magdalena y aproximadamente a 110 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil, este municipio es conocido por sus paisajes rurales y es considerado un lugar ideal para el desarrollo agrícola y el turismo de descanso, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

El rincón de Boyacá conocido como ‘la Jerusalén de Colombia’; tiene termales y paisajes de ensueño

Esta entidad señala que Jerusalén se creó en 1870 en la antigua hacienda Casasviejas, la cual quedaba en la ruta que los conquistadores seguían de Tocaima a Guataquí. Esta zona, durante la época prehispánica, fue habitada por los indígenas panches.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la extensión territorial del municipio es de 236 Km², con una temperatura promedio de 32 °C. Asimismo, el casco urbano se encuentra a 354 metros sobre el nivel del mar.

“Las zonas de suelo rural están destinadas principalmente a producción agropecuaria. La agricultura, la ganadería y, en menor escala, la minería son el motor económico del municipio”, agrega la entidad en un reporte.

Los cultivos más destacados en Jerusalén son el plátano, la yuca y el maíz. En relación con la ganadería, la producción de lácteos es relevante.

El municipio boyacense donde el cabrito y el cordero asado son una delicia, un destino con historia y riqueza cultural

Dentro de los principales recursos hídricos, se tiene como el más importante el río Seco, afluente del río Magdalena y que pasa por las distintas veredas del Municipio. “Las distintas quebradas son utilizadas por los lugareños para abastecimiento de agua y acueductos veredales. El resto se utilizan en labores agropecuarias”, agrega la CAR.

Parque principal de Jerusalén. Foto: Créditos: Alcaldía de Jerusalén Cundinamarca / API

Atractivos

Jerusalén es considerado un destino atractivo para el turismo rural y de descanso.

Entre los lugares de interés se encuentra el Cerro de San Roque, el cual ofrece vistas panorámicas del municipio y sus alrededores. Asimismo, permite realizar diversas rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar esta zona del país.

El municipio también cuenta con fincas y haciendas que ofrecen alojamiento y actividades recreativas.

En materia cultural, las fiestas en honor a San Roque se encuentran entre los eventos que reúnen a la comunidad.