Estas son las ciudades colombianas que están entre los 10 mejores destinos de Sudamérica, según Tripadvisor

La plataforma Tripadvisor dio a conocer meses atrás sus Travelers’ Choice Awards. En ellos se seleccionan los mejores destinos a partir de las reseñas y opiniones de sus miles de usuarios.

Entre los 10 destinos top de Sudamérica fue incluida Cartagena en el puesto número 4.

“Cartagena, una preciosa ciudad de costa caribeña de Colombia, cuenta con excelentes playas, un casco antiguo histórico (que se puede recorrer a pie) y una hermosa arquitectura colonial. Además, es uno de los lugares más seguros del país, por lo que no es de extrañar que sea un puerto de escala popular para los cruceros”, señala la plataforma en su portal web sobre la capital de Bolívar.

Medellín ocupó el puesto 6. TripAdvisor destaca la transformación de la ciudad, “otrora tristemente célebre por sus peligrosas pandillas y el narcotráfico”.

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“Ahora es un destino vibrante para quienes buscan vacaciones. Medellín se alza majestuosamente en el corazón del Valle de Aburrá, y su belleza natural ofrece un escenario perfecto para practicar senderismo y paseos a caballo”, destaca.

El Parque Simón Bollívar, en Bogotá. Foto: JimmyPirela - stock.adobe.com

Un puesto más abajo, en el séptimo, aparece Bogotá. “Diez millones de personas llaman hogar a la vibrante, apasionada y extensa Bogotá. La energía de este corazón de Colombia se alimenta, en parte, de sus cientos de restaurantes eclécticos y auténticos, sus fantásticos vinos y sus frecuentes festivales gastronómicos”, subraya la plataforma.

Dos ciudades peruanas encabezan el listado

El listado fue encabezado por dos ciudades peruanas: Cusco, en el primer lugar; Lima, en el segundo.

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“La majestuosidad inca y el barroco andino conviven en las calles empedradas de Cusco, ejemplificadas por el palacio Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo, que flanquean la Plaza de Armas. En este crisol de culturas amerindias y mestizas a gran altitud se encuentran vibrantes festivales de verano y maravillas arqueológicas”, dice en su reseña sobre la primera ciudad.

“Lima, fundada por Francisco Pizarro en 1535, es una ciudad fascinante y un tesoro histórico. El centro es bullicioso, pero disfrutará explorando los barrios, especialmente las zonas costeras, que ofrecen excelentes tiendas, restaurantes y hoteles fabulosos”, agrega TripAdvisor sobre la capital peruana.

En tercer lugar aparece el poblado de Gramado, ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. “Este pequeño pueblo brasileño es un remanso de paz rodeado de bosques y ofrece gratas sorpresas”, agrega.

Rio de Janeiro (5), Natal (8), Quito (9) y Foz de Iguazú (10) completan los otros lugares del listado.