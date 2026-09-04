Pocos lo conocen: el misterioso pueblo de Cundinamarca que parece flotar entre nubes y conquista turistas

En Cundinamarca existe un pueblo que, durante buena parte del año, queda cubierto por capas de neblina que hacen que sus calles, montañas y paisajes parezcan perderse entre las nubes. Se trata de Fómeque, un municipio ubicado a unas dos horas de Bogotá que se ha convertido en una opción llamativa para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de la capital.

Así es el pueblo conocido como ‘bosque de los zorros’, muy cerca de Bogotá. Es perfecto para el senderismo y el aviturismo

La característica apariencia de Fómeque está relacionada con su ubicación montañosa y la variación de altura de la zona, condiciones que favorecen la presencia frecuente de nubes.

El resultado es un paisaje misterioso y tranquilo, acompañado por un clima templado y calles que invitan a recorrer el municipio sin afán alguno.

Por estas características, el lugar es considerado un destino poco conocido y explorado entre los turistas.

Aunque el turismo ecológico ha comenzado a llamar la atención, la economía local sigue teniendo una fuerte relación con actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería.

Para aquellas personas que llegan al municipio, uno de los mayores atractivos es la cercanía con el Parque Nacional Natural Chingaza, un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y conocer los ecosistemas propios del páramo.

Además, los turistas pueden encontrar diferentes opciones para caminar y observar los paisajes desde las alturas.

Entre los lugares mencionados para practicar senderismo aparecen el alto de las Cometas, el alto de las Tres Cruces y el alto de Muscua, espacios que permiten apreciar el entorno natural de esta zona de Cundinamarca.

@corazon_delmolino 3 planes cerca de Bogotá en Fómeque🌿 1. Parque Nacional Natural Chingaza 2. Embalse de Chuza 3. Serranía de los Órganos o Cerro San Luis ¿Cuál es tu favorito? 👀👇 fómeque CercaDeBogota TurismoColombia Naturaleza ViajaPorColombia PlanesDeFinDeSemana Senderismo Colombia ♬ sonido original - corazondelmolino - corazondelmolino

El recorrido por Fómeque también puede incluir una visita al centro del municipio. Allí se encuentran la Parroquia La Inmaculada Concepción y el Museo Monseñor Agustín Gutiérrez, espacios que hacen parte del patrimonio histórico local y permiten conocer un poco más sobre la identidad del pueblo.

La gastronomía es otro de los atractivos para quienes deciden hacer este viaje. Entre las preparaciones típicas que pueden probarse están el caldo de bolas, el tamal de picado, el pan de sagú y la picada.

Así es la ‘ventana de la luna’, el destino de Cundinamarca destacado internacionalmente por sus condiciones para el turismo sostenible

Para llegar desde Bogotá existen opciones tanto en vehículo particular como en transporte público. Quienes viajen por carretera deben tener en cuenta los peajes del trayecto, mientras que también es posible tomar un bus desde las terminales de transporte hacia Fómeque.

Así, este rincón de Cundinamarca se presenta como un plan de fin de semana para quienes quieren conocer un destino tranquilo, rodeado de montañas y con una neblina que le da una apariencia casi irreal.