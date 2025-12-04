Cundinamarca se consolida como una región ideal para visitar en época de vacaciones. Es un buen lugar para explorar riqueza histórica, naturaleza y cultura, todo a poca distancia de Bogotá.

Estas tierras se caracterizan por sus lindos paisajes que van desde montañas y páramos, pasando por valles, lagunas, ríos y cascadas que vale la pena conocer. Precisamente, en este territorio se encuentra la caída de agua más alta de Colombia, de casi 600 metros en el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá.

Y un poco más adelante de este pueblo, que es reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural, de acuerdo con la ONU Turismo, se encuentra Fómeque, otro rincón ideal para pasar días de descanso en medio de un ambiente tranquilo y natural.

Fómeque se caracteriza por ser un destino tranquilo, ideal para el descanso. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Fómeque/API.

A este pueblo se le conoce como el ‘Bosque de los Zorros’, según información de la Alcaldía Municipal, y es destino único del oriente de Cundinamarca que combina naturaleza, historia y tradición.

Está rodeado por imponentes montañas y es considerado la puerta de entrada al Parque Nacional Natural Chingaza, por lo que ofrece paisajes de páramo, lagunas cristalinas y bosques altoandinos, que conectan a los viajeros con la magia de la biodiversidad.

Con una temperatura que oscila entre los 15 y 25 grados centígrados, este municipio es considerada una joya para conocer y estas vacaciones son un buen pretexto para darse un viaje a este destino que se encuentra a solo hora y media de la capital del país.

La Guía Turística del municipio indica que gracias a su riqueza natural y cultural, Fómeque es un lugar ideal para realizar actividades al aire libre como senderismo, aviturismo y biciturismo, convirtiéndose en un lugar privilegiado para quienes buscan tener espacios de contacto con la naturaleza, en donde es posible apreciar imponentes paisajes.

Fómeque está ubicado en el oriente de Cundinamarca, a hora y media de Bogotá. | Foto: Instagram @alcaldiadefomeque

Adicionalmente, este destino destaca por su riqueza gastronómica en donde se pueden degustar platos típicos y deliciosos amasijos, una de las fortalezas de esta región. Allí es posible degustar pan de maíz, de sagú, almojábanas, pan de yuca y colaciones, entre otros productos.

Sitios de interés

Algunos de los lugares para hacer contacto con la naturaleza son, por ejemplo, el alto de las cometas, el alto de las tres cruces y el alto de Muscua, por donde es posible realizar caminatas ecológicas, apreciar la panorámica del municipio y tomar fotografías, entre otras actividades, relacionadas con el ecoturismo.