Realizan recomendaciones para visitar el parque nacional Los Nevados: “Visitar este territorio implica responsabilidad”

La Gobernación del Tolima entregó varias recomendaciones para visitar el parque nacional natural Los Nevados.

“Visitar este territorio es una oportunidad para disfrutar de sus paisajes, su biodiversidad y su riqueza natural, pero también implica una responsabilidad: cuidar el ecosistema mientras lo recorremos”, dijo a entidad.

Por ello, señaló que quienes visiten o transiten por esta zona deben tener en cuenta:

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• Observar sin detenerse: disfrute el paisaje y recuerde que esta vía es únicamente de contemplación, lo que quiere decir que no puede bajar del vehículo ni parar en la vía.

• Respetar la biodiversidad: no extraiga plantas, flores ni frailejones. No toque los animales

• No arrojar basura: todos los residuos deben regresar con usted. Lo que lleve, también se lo lleva.

• No caminar en este lugar: No pise arbustos, frailejones y zonas de vegetación.

• No arrojar monedas a las fuentes de agua: recuerde que son ecosistemas y fuentes de abastecimiento, no pozos de deseos.

• Seguir las recomendaciones de las autoridades y guías: respete las señalizaciones, restricciones y zonas habilitadas para el tránsito y la visita.

“Queremos que quienes lleguen al parque nacional natural Los Nevados sepan que ser un buen visitante también significa protegerlo. No se trata solamente de disfrutar de un paisaje; se trata de entender que estamos en un ecosistema que debemos conservar y que es fuente de agua y vida para nuestras comunidades”, señaló Stefany Rodríguez Arana, directora de asuntos ambientales de la Gobernación del Tolima.

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“La invitación desde el departamento es a recorrer el corredor Murillo–Manizales de manera responsable, dejando únicamente las huellas de una visita consciente y llevándose consigo el recuerdo de uno de los territorios naturales más importantes del país”, subrayó la Gobernación.

Parque Nacional de los Nevados. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El parque nacional natural Los Nevados

Situado en el corazón del Eje Cafetero, entre los departamentos de Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, este parque se destaca por las cumbres nevadas de sus tres montañas principales, que forman parte de un complejo volcánico: los Nevados del Ruiz (Kumanday), Santa Isabel (Poleka Kasue) y Tolima (Dulima).

" Aquí también se resguardan humedales altoandinos, bosques y páramos con un alto valor natural y cultural. Caminar por sus senderos es conocer ecosistemas que abastecen de agua a millones de habitantes en la región cafetera, mientras se descubre una biodiversidad adaptada a las condiciones extremas de la alta montaña", señaló Parques Nacionales.