Así es el municipio colombiano cuyo primer nombre fue La Culebrera, un destino de bellos paisajes y riqueza natural

Restrepo es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca, el más poblado del suroccidente colombiano.

Se encuentra ubicado a 90 kilómetros de Cali y es reconocido por su geografía montañosa. “Hace parte de la vertiente oriental de la cordillera Occidental de los Andes, limitando con Calima-El Darién”, señala la Gobernación del Valle.

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La Culebrera

Restrepo es otro de los pueblos vallecaucanos que fue poblado a inicios del siglo XX por colonos antioqueños y caldenses. Su fundación fue liderada por Julio Fernández Medina, Anselmo Rendón, Nicanor Grisales, en diciembre de 1913.

Recibió en su momento el nombre de La Culebrera, debido a que a la llegada de los colonos encontraron una importante cantidad de serpientes en la zona. Posteriormente, su nombre fue cambiado a Restrepo, en honor a Carlos E. Restrepo, presidente de Colombia entre 1910 y 1914, y a José Félix Restrepo, prócer de la Independencia, según señala el portal web del Concejo del municipio.

Sitios de interés

El Parque Museo Calima es uno de los principales atractivos del municipio. En este lugar hay réplicas de figuras de esta cultura.

“En el centro de la población se encuentra uno de los sitios turísticos por excelencia, el Parque Museo Calima, una maravilla arqueológica, donde se pueden apreciar distintas réplicas de figuras precolombinas de las culturas Ilama, Sonso y Yotoco, todas pertenecientes a la cultura Calima”, expone la Gobernación.

La reserva natural Río Bravo es otro lugar imperdible. Es considerado un lugar mágico en medio de la naturaleza, de paisajes frondosos, ríos caudalosos, mariposas, flores y aves.

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La plaza de mercado es otro lugar imperdible. Es el centro de comercio de la zona y allí se encuentra de todo. “Desde carne y verduras frescas hasta venta de ganado. Por un momento, le puede dar la sensación de que se está transportando a la época en que el trueque de mercancías era el modelo económico que regía en las civilizaciones”, subraya la entidad.

Algunos de sus productos más destacados son la piña, el café y la nuez de macadamia.

Ríos como Aguamona, Zabaletas, Santa Rosa e Ilama bañan el municipio y permiten el disfrute de sus habitantes, según destaca la Cámara de Comercio de Buga.

“Cascadas, bosques, quebradas y vientos constantes brindan oportunidades emocionantes. Este es un lugar donde la riqueza natural y cultural se funden en una experiencia única. Con infraestructura sólida, fácil acceso y una comunidad acogedora”, subraya esta organización.