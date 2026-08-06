El Valle del Cauca es una de las regiones del país que muchos turistas quieren visitar. Es un destino que destaca por su diversidad de paisajes, su riqueza cultural y la amplia oferta de actividades para todo tipo de viajeros.

¿Dónde comer en el Valle del Cauca? El pueblito de majestuosos paisajes donde la gastronomía es el centro del turismo

Allí no solo es posible disfrutar de Cali, su capital, sino que también recorrer pueblos con encanto, reservas naturales, ríos, montañas y extensos cultivos de caña de azúcar que hacen parte de su identidad.

Además de su oferta cultural, el este departamento destaca por su gastronomía, con platos típicos como el sancocho de gallina, el cholado y las marranitas. En esa amplia oferta de platos para degustar se encuentra la fritanga, una delicia que puede disfrutarse en un lugar muy especial.

Se trata de Villagorgona, un corregimiento del municipio de Candelaria, que es considerado un templo para degustar esa comida popular y tradicional de varias regiones del país.

La fritanga de Villagorgona tiene un gran reconocimiento regional. Foto: Getty Images

Se dice que este lugar es famoso por la preparación de embutidos y frituras con recetas ancestrales que han pasado de generación en generación. Además, su ubicación estratégica sobre la vía Cali-Candelaria lo convirtió históricamente en la parada obligatoria de viajeros y locales que buscan el auténtico sabor valluno.

En este plato la rellena es protagonista. Este producto tiene fama regional debido al sazón heredado de las abuelas de la zona, quienes guardan recetas tradicionales. Es un destino que cuenta con piqueteaderos icónicos, por lo que los turistas se encuentran cn diversidad de opciones para escoger.

Así es uno de los pueblos más tranquilos del Valle del Cauca, un destino de casas coloridas, aguas abundantes y bosques

Información de la Alcaldía de Candelaria indica que el primer establecimiento en preparar este embutido, fue el hoy reconocido “Fritangas de Doña María”, el cual ha existido durante cinco décadas, tiempo durante el cual ha permanecido y posicionado la rellena como la comida típica de Villagorgona.

Las picadas de este corregimiento combinan a la perfección chicharrón crujiente, costilla de cerdo, bofe, chorizo casero, empanadas, aborrajados, marranitas y papas rellenas, entre otros productos.

Candelaria esun destino para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Cortesía - Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca / API

¿Qué más hacer en Candelaria?

Este municipio está ubicado a 28 kilómetros de Cali y quien llega allí se encuentra con historias que cobran vida disfrazadas de salsa, pasión y sabor. Tiene varios sitios de interés y uno de los principales es la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Este majestuoso templo se eleva disimuladamente y se impone ante la vista de propios y extraños.

También está la Capilla de El Cabuyal, que lleva el nombre de Santa Ana y es uno de los sitios donde se concentra un gran número de personas, ya que la mayoría de sus habitantes son de religión católica.

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Así mismo, los viajeros pueden ir a la Casa Hacienda Provenza, uno de los puntos más interesantes del municipio, que tiene un valor especial en la historia local. Durante los años 70 fue utilizado por el América de Cali como sitio de descanso y ahora funciona como un espacio que combina gastronomía, alojamiento rural y arquitectura tradicional.