En el cumpleaños 488 de Bogotá, el Día de Ajiaco Santafereño busca coronar al mejor de la ciudad

Hay gente que dice que de ajiaco no se come un plato, se comen dos, porque así es de increíble... y hay gente para la cual no hay paso por Bogotá sin probar esta sopa fantástica que sabe a los 2.600 metros. Es el caso, por ejemplo, del argentino Gustavo Santaolalla. En entrevista con nosotros, el virtuoso músico confesó que, además de la cumbia, de Colombia le fascinaba un buen ajiaco.

Y en ese orden de ideas, parece más que acertado que el cumpleaños 488 de la capital tenga al plato identitario de esta ciudad en el centro del festejo (así como con algo de cine gratuito en la Cinemateca). Eso es el Día de Ajiaco Santafereño. Pero, ¿de qué se trata?

El evento consiste en un versus de ajiaco con dos categorías: la primera de carácter familiar, que reunirá a seis equipos conformados por personas mayores (abuelos y abuelas) previamente seleccionados mediante convocatoria, quienes pondrán en juego esta receta que se transmite de generación en generación. La segunda categoría está dirigida a escuelas de gastronomía de la ciudad, que competirán con su técnica y sazón.

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Todos los equipos deberán preparar 10 degustaciones, que serán evaluadas por un jurado experto hasta escoger los mejores ajiacos de Bogotá. Las degustaciones se distribuirán a la ciudadanía con una boleta que se reclamará en el stand de inscripción del Centro Felicidad Chapinero (Cl. 82 #10-69).

“El ajiaco es memoria familiar y orgullo de ciudad al mismo tiempo. Con este concurso queremos que las nuevas generaciones y las escuelas de gastronomía sigan cuidando una receta que nos representa en el mundo y que, a propósito del Cumpleaños de Bogotá, la ciudadanía en reúna en torno a este plato insignia bogotano, que también representa nuestro patrimonio”, indica Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana.

El concurso tiene dos niveles: juzgará ajiacos familiares, hechos por abuelas y abuelos, y también ajiacos gourmet, de restaurantes. Foto: Ricardo Báez (Instituto Distrital de Turismo)

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La actividad se desarrollará gracias a la articulación con aliados privados del sector gastronómico y agroindustrial: Gastronómica Colombia, Fedepapa, Ditriavícola Celeste, Crew Kitchenwear, La Cuchillería, Paloquemao, Bravera Foods y Arroz del Llano.

Con esta celebración, con el día de Ajiaco Santafereño y con la estrategia Sabor Bogotá se apunta a seguir fortaleciendo el orgullo de ciudad a través de aquello que mejor la representa: su cultura gastronómica, en un año en el que Bogotá celebra 488 años de historia.