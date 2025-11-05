Turismo gastronómico: Abren inscripciones para el festival Días del Ajiaco Santafereño en Bogotá

Del 20 al 23 de noviembre se realizará una nueva edición del festival Días del Ajiaco Santafereño en Bogotá. Con motivo del evento, la Alcaldía de la capital del país invitó a los restaurantes y otros establecimientos de la ciudad a participar.

“Durante estos días, los establecimientos inscritos abrirán sus puertas al público para ofrecer el emblemático plato bogotano, elaborado con papa pastusa, sabanera y criolla, mazorca, pollo y el toque inconfundible de guascas”, indicó el Instituto de Turismo de Bogotá.

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de octubre al 9 de noviembre a través del siguiente formulario: https://forms.gle/LVuiZaxpCYawq1t18,

Podrán participar restaurantes, restaurantes de hoteles y establecimientos de plazas de mercado que cumplan con los requisitos de operación formal y deseen sumarse a esta celebración.

“El ajiaco es más que una receta: es una forma de reconocernos como bogotanos. En él habitan nuestras raíces, el legado de quienes han cocinado en las plazas, los barrios y los hogares, y la memoria de una ciudad que se construye desde su mesa. Queremos que el turista que llegue a Bogotá saboree ese patrimonio vivo, entienda que cada cucharada cuenta una historia y descubra en el ajiaco una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad”, afirmó Katherine Eslava Otálora, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo.

Ajiaco. | Foto: Getty Images

“Los Días de Ajiaco Santafereño 2025 celebran el sabor que nos une y nos representa. Un encuentro que rescata la memoria culinaria de Bogotá y reconoce en su cocina una manera de contarnos al mundo, bocado a bocado”, agregó la entidad.

Lanzan estrategia de turismo gastronómico para posicionar a Bogotá como destino líder en la región

El Instituto de Turismo de Bogotá presentó esta semana su estrategia de turismo gastronómico con la que busca posicionar a la capital como un destino culinario, multicultural y creativo.

La entidad señaló que la estrategia se estructura en tres líneas: identidad gastronómica de Bogotá, experiencias gastronómicas únicas y proyección internacional desde lo local, con el propósito de “visibilizar la riqueza culinaria de la ciudad, fortalecer su identidad y generar desarrollo económico y social”.