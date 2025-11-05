Suscribirse

Turismo

Turismo gastronómico: Abren inscripciones para el festival Días del Ajiaco Santafereño en Bogotá

En el evento podrán participar restaurantes, restaurantes de hoteles y establecimientos de plazas de mercado.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 1:23 a. m.
Ajiaco Santafereño
El ajiaco santafereño es uno de los platos típicos de la Región Andina. | Foto: Getty Images

Del 20 al 23 de noviembre se realizará una nueva edición del festival Días del Ajiaco Santafereño en Bogotá. Con motivo del evento, la Alcaldía de la capital del país invitó a los restaurantes y otros establecimientos de la ciudad a participar.

“Durante estos días, los establecimientos inscritos abrirán sus puertas al público para ofrecer el emblemático plato bogotano, elaborado con papa pastusa, sabanera y criolla, mazorca, pollo y el toque inconfundible de guascas”, indicó el Instituto de Turismo de Bogotá.

Contexto: Bogotá superó el millón de visitantes internacionales en lo corrido de 2025

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de octubre al 9 de noviembre a través del siguiente formulario: https://forms.gle/LVuiZaxpCYawq1t18,

Podrán participar restaurantes, restaurantes de hoteles y establecimientos de plazas de mercado que cumplan con los requisitos de operación formal y deseen sumarse a esta celebración.

“El ajiaco es más que una receta: es una forma de reconocernos como bogotanos. En él habitan nuestras raíces, el legado de quienes han cocinado en las plazas, los barrios y los hogares, y la memoria de una ciudad que se construye desde su mesa. Queremos que el turista que llegue a Bogotá saboree ese patrimonio vivo, entienda que cada cucharada cuenta una historia y descubra en el ajiaco una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad”, afirmó Katherine Eslava Otálora, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo.

Sorprenda a sus invitados con una auténtica experiencia gastronómica colombiana al servirles un exquisito plato de ajiaco preparado con ingredientes frescos y amor.
Ajiaco. | Foto: Getty Images
Contexto: Turismo en Bogotá: anuncian estrategia para proteger a los viajeros; estas son las medidas

“Los Días de Ajiaco Santafereño 2025 celebran el sabor que nos une y nos representa. Un encuentro que rescata la memoria culinaria de Bogotá y reconoce en su cocina una manera de contarnos al mundo, bocado a bocado”, agregó la entidad.

Lanzan estrategia de turismo gastronómico para posicionar a Bogotá como destino líder en la región

El Instituto de Turismo de Bogotá presentó esta semana su estrategia de turismo gastronómico con la que busca posicionar a la capital como un destino culinario, multicultural y creativo.

La entidad señaló que la estrategia se estructura en tres líneas: identidad gastronómica de Bogotá, experiencias gastronómicas únicas y proyección internacional desde lo local, con el propósito de “visibilizar la riqueza culinaria de la ciudad, fortalecer su identidad y generar desarrollo económico y social”.

“Bogotá se consolida como una ciudad que sabe a identidad, donde la gastronomía se convierte en un lenguaje vivo que conecta tradición, innovación y territorio. Esta estrategia pone en valor a quienes cocinan, a quienes cultivan y a quienes hacen posible que cada plato cuente una historia”, afirmó Ivonne Martínez, directora encargada de Turismo Bogotá.

Bogotá gastronomía Ajiaco

