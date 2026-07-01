Diana Ángel ha construido una destacada trayectoria en la televisión colombiana, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas del país gracias a su participación en exitosas producciones y a una carrera marcada por la constancia y la versatilidad. Ese recorrido le ha permitido consolidar una amplia base de seguidores.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó al mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

Fuera de los escenarios, la artista también mantiene una constante actividad en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre diferentes temas de interés nacional, con especial énfasis en asuntos políticos y sociales.

En varias ocasiones, sus publicaciones han generado debate debido a las posturas que ha expresado a favor de Gustavo Petro y de otros líderes y movimientos afines a la izquierda colombiana.

Tras las elecciones presidenciales de 2026, en las que manifestó públicamente su respaldo a Iván Cepeda y a la candidatura del Pacto Histórico, la actriz volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes sociales por sus más recientes pronunciamientos.

Según quedó registrado, Diana Ángel se sacó una espinita con un tema relacionado a Abelardo De La Espriella, quien se refirió de manera particular a un plato típico de la capital colombiana. El abogado indicó que no le gustaba el ajiaco, señalando que no lo consideraba un plato llamativo.

Pese a que lo calificó de una forma inesperada, la actriz no dudó en responderle al presidente electo con unas imágenes desde su hogar, asegurando que había preparado esta receta con sus manos y le había quedado deliciosa.

“Desde la megacárcel de mi hogar: un delicioso ajiaco hecho por mis manos”, escribió, mostrando el resultado de esta preparación.

Acto seguido, puntualizó que era su plato favorito y que seguiría consumiéndolo, sin importar los calificativos de otras personas.

“Hoy para mis tías, ‘potaje carcelario’. Mi plato favorito en el mundo mundial”, aseguró.

Estas palabras fueron reprochadas en una cuenta que replicó sus contenidos, mostrando cómo algunas personas no estaban de acuerdo con su actitud frente a las declaraciones que dio Abelardo De La Espriella en el pasado.