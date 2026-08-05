Qbano entra al negocio de salsas con cuatro nuevos sabores y busca triplicar las ventas de la categoría

Qbano anunció su ingreso a una nueva categoría de negocio con el lanzamiento de una línea de cuatro salsas derivadas de su tradicional Salsa Qbano, una apuesta con la que espera triplicar las ventas de este segmento y fortalecer su presencia más allá de los restaurantes.

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La decisión responde al crecimiento registrado por su salsa insignia durante el primer semestre de 2026. Según FSQ Group, propietaria de la marca, entre enero y junio se comercializaron cerca de 54.600 unidades de la presentación de 200 gramos, mientras que el acumulado nacional superó las 57.000 unidades. Bogotá lideró las ventas con 16.750 unidades, seguida de Cali (9.134) y Medellín (7.718).

“El crecimiento de nuestra salsa icónica confirma que existía una oportunidad para seguir desarrollando esta categoría. Hoy vemos consumidores que no solo disfrutan de nuestros productos en los restaurantes, sino que también quieren llevar nuestros sabores a sus hogares”, afirmó Juan Felipe López, gerente de Mercadeo de FSQ Group.

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El nuevo portafolio incluye cuatro sabores: Picante dulce, queso, tocineta y cilantro, desarrollados a partir de la receta original de la salsa Qbano. Inicialmente, se comercializarán en presentaciones de 60 gramos como complemento para los productos del menú y llegarán al mercado bajo un esquema de edición limitada, siguiendo la tendencia global de los denominados “drops”.

La compañía proyecta que esta nueva línea represente entre el 4 % y el 5 % de las ventas de su portafolio durante la etapa de introducción. La apuesta se da en un mercado con potencial de crecimiento: en Colombia, la categoría de salsas y aderezos moviliza más de 68.000 toneladas al año, impulsada por el consumo en el hogar y la búsqueda de nuevas experiencias gastronómicas, especialmente entre los consumidores jóvenes.