Los proyectos liderados por comunidades del área de influencia de Providencia en el Valle del Cauca han logrado gestionar más de $3.192 millones a través de convocatorias públicas y de diferentes organizaciones, recursos destinados a iniciativas de infraestructura, educación, emprendimiento y seguridad alimentaria.

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Como parte de esta estrategia, la compañía anunció la creación de una red de líderes comunitarios, un espacio permanente y voluntario que busca fortalecer el intercambio de conocimientos, oportunidades y alianzas entre representantes de ocho municipios del departamento.

La iniciativa surge tras siete años de trabajo de Providencia con las comunidades de su zona de influencia y se apoya en la Escuela de Líderes, un programa de formación que desde 2019 ha certificado a 130 líderes comunitarios. A través de este proceso, los participantes han adquirido herramientas para formular proyectos, gestionar recursos y promover iniciativas de desarrollo local.

Los recursos obtenidos han permitido ejecutar o poner en marcha obras como placas huella, sistemas de alcantarillado y proyectos enfocados en deporte, protección ambiental, educación y fortalecimiento del emprendimiento, según las necesidades definidas por las propias comunidades.

La nueva red fue conformada durante un encuentro que reunió a 90 líderes de Andalucía, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Candelaria y Tuluá. Con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias, convocatorias, oportunidades laborales y buenas prácticas para ampliar el impacto de los proyectos comunitarios.

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“El encuentro evidenció el enorme potencial que ya existe en las comunidades. Los asistentes demostraron capacidades de gestión de recursos, trabajo colaborativo y promoción y ejecución de proyectos que hoy están transformando sus comunidades. Desde Providencia queremos seguir acompañando sus procesos y generando espacios donde puedan conectarse, aprender y potenciar su impacto”, señaló Angie Riascos, directora de Sostenibilidad de Providencia.

Con esta iniciativa, la empresa busca consolidar una red de colaboración que fortalezca el desarrollo territorial, facilite nuevas alianzas y permita ampliar el alcance de las iniciativas sociales impulsadas desde las comunidades del Valle del Cauca.