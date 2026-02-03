Nación

Pasajeros de un vuelo de Satena vivieron gran susto al intentar aterrizar en Providencia debido a las condiciones climáticas; la aerolínea se pronunció

La aeronave estaba a punto de aterrizar cuando los fuertes vientos que azotan la región produjeron que el avión se desestabilizara.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de febrero de 2026, 9:59 p. m.
El hecho quedó grabado en video
El hecho quedó grabado en video

Mientras avanzan las investigaciones por el trágico accidente aéreo de la aerolínea de Satena, donde murieron 15 personas tras accidentarse en el departamento de Norte de Santander, un nuevo incidente con uno de sus aviones volvió a encender las alarmas.

Desde hace algunos días, varias ciudades de Colombia enfrentan diferentes condiciones climaticas inusuales por causa de la influencia de un frente frío que incrimenta las precipitaciones en un 64,4 %.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Debido a este fenómeno natural, hay gran afectación en el norte, centro y occidente del país, por lo que las autoridades marítimas están en máxima alerta sobre posibles eventualidades asociadas con el clima.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.
Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.

Precisamente, en las últimas horas, se conoció un video que involucra a un avión de Satena intendando aterrizar en el Aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia tras despegar de San Andrés.

Un espectador grabó el momento exacto en el que la aeronave estaba a punto de aterrizar cuando los fuertes vientos que azotan la región produjeron que el avión se desestabilizara.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

De inmediato, el piloto maniobró y abortó el aterrizaje para evitar alguna tragedia, por lo que debió volver a San Andrés, generando incertidumbre entre los pasajeros.

Ante esta situación, SEMANA se comunicó con Satena para conocer el panorama que se vive en esta región, donde hicieron referencia al escenario meteorológico y operacional.

“La masa de aire ártico asociada al sector posterior del frente frío, la cual avanza a lo largo del mar Caribe, continuará generando cortante de vientoen el archipiélago de San Andrés y Providencia, con intensidades que pueden superar los 30 km, condición que se mantendrá hasta el mediodía del día martes”, dice parte del pronunciamiento.

Sin embargo, las condiciones climáticas siguen generando turbulencias, debido a ráfagas de viento de hasta 40 km, según explicó el área de meteorología de la aerolínea.

“La línea de inestabilidad frontal, en combinación con el descenso de aire frío sobre el litoral caribe, favorecerá el incremento de ráfagas de viento de hasta 25 km en aeropuertos como SMR, BAQ y CTG, generando Wind Shear y posibles afectaciones durante la fase de aproximación, fenómeno que se extenderá hasta la madrugada del miércoles”, detalló Satena a SEMANA.

