Avanza investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña que dejó 15 muertos

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron sobre los avances en la investigación del accidente aéreo de Satena del 28 de enero de 2026 en la ruta Cúcuta–Ocaña, en Norte de Santander.

La actualización emitida este 2 de febrero detalla las acciones adelantadas por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, con apoyo del equipo técnico especializado de la Aerocivil.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se desarrolla conforme a los protocolos establecidos y a los estándares internacionales aplicables a este tipo de eventos.

El proceso cuenta con el seguimiento directo del director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, quien dispuso la activación inmediata de los equipos especializados de la entidad, dada la prioridad y urgencia del caso.

La investigación está bajo la coordinación técnica de la Dirección de Investigación de Accidentes, integrada por un grupo de profesionales encargados de adelantar el análisis de manera independiente y transparente.

Como resultado de las labores realizadas hasta la fecha, se confirmó la recuperación de los 15 cuerpos de las personas fallecidas, los cuales fueron trasladados y entregados a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

Así mismo, se informó sobre la recolección del material de la aeronave siniestrada, la cual actualmente se encuentra bajo análisis técnico especializado.

También se logró la recopilación de algunos elementos personales pertenecientes a los pasajeros, los cuales hacen parte del proceso de verificación y custodia establecido por las autoridades.

El director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, explicó que “el proceso de investigación continúa de acuerdo con los protocolos establecidos. Se están cumpliendo los estándares internacionales en cada una de las fases del proceso, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional correspondiente a las empresas involucradas”.

Añadió que, dentro de las labores técnicas, “se han recuperado los restos de la aeronave, los grabadores de voz y de datos de vuelo, así como la baliza localizadora, los cuales están siendo sometidos a procesos de evaluación y análisis técnico dentro del marco de la investigación”.

Las autoridades reiteraron que el objetivo del proceso es determinar las circunstancias del siniestro, a partir del estudio de la información técnica disponible y de los elementos recuperados en el lugar de los hechos.

En ese sentido, enfatizaron que cualquier avance o resultado será comunicado únicamente por los canales institucionales del Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

Las autoridades continuarán informando a la opinión pública de manera oficial y oportuna, conforme avance la investigación y se consoliden nuevos hallazgos dentro del proceso técnico en curso.