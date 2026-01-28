Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

El presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, fue quien encontró la avioneta que se accidentó en la zona este miércoles, 28 de enero.

La aeronave tipo Beechcraft de matrícula HK-4709, que cubría el vuelo NSE 8849 con la ruta Cúcuta-Ocaña, operada por la empresa Searca, transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, quienes perdieron la vida.

Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

El líder comunal avisó a las autoridades pertinentes, las cuales habían reportado la desaparición de la avioneta cuando sobrevolaba entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la subregión del Catatumbo.

Tras conocerse el punto exacto de los restos de la aeronave, cientos de campesinos llegaron hasta el lugar del accidente donde presenciaron la magnitud de la tragedia.

De acuerdo con las imágenes, la avioneta cayó sobre la parte alta de la montaña en la vereda Curasica, por lo que la zona es de difícil acceso para el rescate de las víctimas.

Un equipo de voluntarios del Grupo de Apoyo de La Playa de Belén y de la Unidad Municipal de Ocaña de la Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander se desplazó hasta el lugar de los hechos.

“Se realizará el acompañamiento en el rescate de los cuerpos de las 15 personas que iban en la aeronave de Satena”, informó la Cruz Roja en sus redes sociales.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó en SEMANA que en la zona había mal tiempo, por lo que serán las autoridades pertinentes las que den a conocer las causas exactas del accidente.

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas. En este momento de inmenso dolor, acompañamos a quienes hoy sufren esta pérdida irreparable y elevamos un mensaje de fortaleza, unión y esperanza. Paz en sus corazones y consuelo para sus familias”, dijo el gobernador poco después en su cuenta de X tras las declaraciones en SEMANA.