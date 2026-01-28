Se conocen los primeros detalles de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Muy triste por esta tragedia”

Luto en el país tras el siniestro este miércoles, 28 de enero, de una avioneta de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña. En la aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, iban 13 pasajeros y dos tripulantes.

Tras el precipitarse a tierra, todas las personas que iban en la avioneta murieron, luego de que esta cayera en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belen, Norte de Santander.

Encuentran avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: todos los ocupantes fallecieron

En entrevista con SEMANA, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, entregó los primeros detalles tras el hallazgo de esta avioneta accidentada.

“Lamentablemente debemos informar que en el municipio de La Playa, en la parte alta, en un predio de reserva de la alcaldía, fue encontrada la avioneta. Ya nos llegaron las primeras imágenes y al parecer no hay sobrevivientes”, dijo el mandatario departamental.

Además, Villamizar indicó que, por el momento, han encontrado siete cuerpos.

“Muy triste la noticia que tenemos que dar, la solidaridad con los familiares; hay mal tiempo en la búsqueda de los demás cuerpos; es una zona que en este momento tiene mal clima, las nubes son bastante espesas, pero los campesinos que están ahí lograron llegar, ya logramos tener comunicación con uno de ellos”, agregó Villamizar.

Sobre las causas puntuales del accidente que dejó 15 personas muertas, Villamizar dijo que aún es muy pronto para establecer si se debió al mal tiempo en la zona o a otros factores.

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

“Muy tristes por esta tragedia aérea que enluta a los hogares nortesantandereanos. Viajaba un exconcejal de Ocaña, viajaba un representante a la Cámara por la circunscripciones especial para la paz, Diógenes Quintero. viajaba un candidato a la Cámara por el Catatumbo, Carlos Salcedo, y otras personas de Norte de Santander. Por eso estamos consternados”, agregó Villamizar en SEMANA.

El listado completo de personas fallecidas entregado por Satena, es el siguiente:

Pasajeros

1. María Álvarez Barbosa

2. Carlos M. Salcedo

3. Rolando Peñaloza Gualdrón

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendaño Rincón

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. Anirley Julio Osorio

9. Gineth Rincón

10.Diógenes Quintero Amaya

11.Natalia Acosta Salcedo

12.Maira Sánchez Criado

13.Juan Pacheco Mejía

Tripulación

1. Capitán Miguel Vanegas

2. Capitán José de la Vega.