Este es el listado oficial de los 15 ocupantes del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

Horas después de que la aerolínea Satena le confirmara al país que un avión de su empresa había desaparecido en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, con 15 pasajeros, SEMANA estableció oficialmente las identidades de los viajeros.

Entre ellos aparecen Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diogenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara, Carlos Salcedo, y María Alejandra Sánchez Tirado.

Diogenes Quintero es el representante de las curules de paz por el Catatumbo, es oriundo del municipio de Hacarí, abogado de la Universidad Libre de Cúcuta y llegó al Congreso en 2022, cuando obtuvo más de 5.000 votos en las urnas.

Congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo. Foto: Suministrado a Semana

Los nombres fueron suministrados por Satena a las autoridades en Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo.

Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros. Foto: Redes sociales: @Turbinetraveler

Satena, a través de un comunicado de prensa, informó: “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

El gobernador de Norte Santander, William Villamizar, confirmó a SEMANA que la aeronave fue encontrada gracias al reporte de las comunidades y que, al parecer, según las primeras informaciones, se habrían encontrado siete cuerpos sin vida, según su relato.

“Hay muy mala condición climática por la región”, dijo el mandatario regional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Desde Bogotá, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, está en constante comunicación con la región. “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña, con 13 pasajeros y dos tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, informó la alta funcionaria.