POLÍTICA

Este es el listado oficial de los 15 ocupantes del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

El gobernador de Santander, William Villamizar, confirmó que la aeronave fue encontrada en ese departamento cuatro horas después de haber desaparecido.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 8:52 p. m.
Avión de Satena. Foto: archivo.
Avión de Satena. Foto: archivo. Foto: Cortesía - Satena

Horas después de que la aerolínea Satena le confirmara al país que un avión de su empresa había desaparecido en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, con 15 pasajeros, SEMANA estableció oficialmente las identidades de los viajeros.

Entre ellos aparecen Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diogenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara, Carlos Salcedo, y María Alejandra Sánchez Tirado.

Diogenes Quintero es el representante de las curules de paz por el Catatumbo, es oriundo del municipio de Hacarí, abogado de la Universidad Libre de Cúcuta y llegó al Congreso en 2022, cuando obtuvo más de 5.000 votos en las urnas.

Congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo.
Congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo. Foto: Suministrado a Semana

Los nombres fueron suministrados por Satena a las autoridades en Norte de Santander.

Política

Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

Política

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

Política

“Estamos en un momento coyuntural complejo”: José Luis Caballero, presidente de la CIDH, sobre Colombia

Política

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Política

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

Política

“Nunca lo olvide”: Gustavo Petro respondió a la advertencia de un supuesto plan que ordenó para encarcelar a Álvaro Uribe

Política

Estos son los beneficios de ser jurado de votación en las elecciones de este 8 de marzo de 2026

Mundo

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

Nación

“No respetan nuestra fe”: Confederación Evangélica de Colombia por declaraciones del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena

Dinero

Sigue escalando la tensión comercial entre Colombia y Ecuador: Gobierno Petro anuncia arancel del 30% al arroz proveniente del vecino país

De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo.

Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros.
Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros. Foto: Redes sociales: @Turbinetraveler

Satena, a través de un comunicado de prensa, informó: “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

El gobernador de Norte Santander, William Villamizar, confirmó a SEMANA que la aeronave fue encontrada gracias al reporte de las comunidades y que, al parecer, según las primeras informaciones, se habrían encontrado siete cuerpos sin vida, según su relato.

YouTube video MgtGj2xVzqk thumbnail

“Hay muy mala condición climática por la región”, dijo el mandatario regional.

maría fernanda rojas Ministra de Transporte
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Desde Bogotá, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, está en constante comunicación con la región. “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña, con 13 pasajeros y dos tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, informó la alta funcionaria.

Más de Política

ED 2264

Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros.

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH.

“Estamos en un momento coyuntural complejo”: José Luis Caballero, presidente de la CIDH, sobre Colombia

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Satena espera la llegada de su segundo avión Twim Otter y reveló cuándo iniciará sus operaciones comerciales

Este es el listado oficial de los 15 ocupantes del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

Diana Osorio

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez

“Nunca lo olvide”: Gustavo Petro respondió a la advertencia de un supuesto plan que ordenó para encarcelar a Álvaro Uribe

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Estos son los beneficios de ser jurado de votación en las elecciones de este 8 de marzo de 2026

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Elon Musk.

Gustavo Petro sacó pecho y dijo que le ganó a Elon Musk la discusión en X de “plata o plomo”: “Creyó que me iba a arrasar”

Armando Benedetti y Juan Carlos Wills

Fallo de tutela le dio la razón a Armando Benedetti en proceso contra Juan Carlos Wills

Noticias Destacadas