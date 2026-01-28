Satena se pronuncia: revela la hora del último contacto de avioneta desaparecida en Norte de Santander con 15 ocupantes

Satena reportó que el último contacto con la aeronave desaparecida con 15 ocupantes en Norte de Santander fue a las 11:45 de la mañana.

La aerolínea del Ministerio de Defensa indicó “que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

Avión de Satena con 19 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

De igual manera, Satena indicó: “La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y 2 tripulantes”.

“Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave. Así mismo, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial”, indicó la aerolínea.

En desarrollo...