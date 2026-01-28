Nación

Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

El avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 6:52 p. m.
Aeronaves de Satena.
Aeronaves de Satena. Foto: Cortesía - Satena / API

Una aeronave de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, perdió comunicación este miércoles, 28 de enero, mientras cubría una ruta regional en el departamento de Norte de Santander, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate por parte de las autoridades aeronáuticas.

De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo. Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

Satena impulsa la aviación regional con su primer flota de Twin Otter
Avión de Satena. Foto: Cortesía - Satena

La Aeronáutica Civil confirmó que se activó el plan de emergencia y que unidades aéreas y terrestres fueron enviadas al área donde se tuvo el último registro del vuelo. Las condiciones geográficas y climáticas han dificultado las labores de rastreo durante las primeras horas de la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el estado de los pasajeros y la tripulación, ni sobre las posibles causas del incidente. Las hipótesis siguen abiertas mientras avanza la búsqueda en la zona.

Nación

Él es Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado entre seis seguidores del Cúcuta, tras el clásico en el General Santander

Valledupar

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Cúcuta

Nueva masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados

Cúcuta

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Cúcuta

Vivian Polanía, jueza hallada muerta en su apartamento en Cúcuta, fue sepultada un mes después en Bogotá

Cúcuta

ELN libera a cinco policías secuestrados en el Catatumbo: esto se sabe

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Nación

Satena se pronuncia: revela la hora del último contacto de avioneta desaparecida en Norte de Santander con 15 ocupantes

Turismo

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Turismo

Reconocida aerolínea lanza alerta sobre nuevas modalidades de estafa; estos son los detalles

Frente a este hecho, Satena señaló, a través de un comunicado, que la avioneta debía aterrizar hacia el mediodía. “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y dos tripulantes. “Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave. Así mismo, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial”.

Las autoridades indicaron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales institucionales conforme se obtengan datos confirmados sobre la ubicación del avión y la situación de sus ocupantes.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en sus redes sociales: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”.

Asimismo, Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó que desde el Gobierno nacional ya se encuentran haciendo monitoreo a esta situación. “Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones y acompañaremos el PMU y la información de la @AerocivilCol”.

Más de Cúcuta

Satena

Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta tras el clásico de este martes 27 de enero.

Él es Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado entre seis seguidores del Cúcuta, tras el clásico en el General Santander

Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, fueron asesinados por el ELN en un ataque con explosivos.

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Police crime scene investigators look for evidence at the burial site of Shafelia Ahmed. 17-year-old Shafelia went missing from her home in Sept. 2003. Her body was found in a shallow grave on the banks of the River Kent. She had confided in school friends that she was terrified of being forced into an arranged marriage, and disappeared on 2 occasions with a boy, in Oct. and Feb. 2003. On those occasions her parents, father Iftikhar and mother Farzana, reported her missing. When she disappeared in September they did not report her missing. Her parents were arrested in Dec. 2003 on suspicion but released on police bail. They denied any involvement in their daughter?s murder, which police believe was an ?honour killing?. At a recent inquest, pathologist Dr. Alison Armour said it was not credible that Shafelia had died of natural causes.

Nueva masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados

La liberación se dio este lunes, 19 de enero, luego de que el pasado 6 de enero los uniformados fueran secuestrados.

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco.

Vivian Polanía, jueza hallada muerta en su apartamento en Cúcuta, fue sepultada un mes después en Bogotá

Cinco policías liberados por el ELN.

ELN libera a cinco policías secuestrados en el Catatumbo: esto se sabe

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Recorrido en por el Catatumbo, Tibú

Nuevo ataque del ELN con drones cargados de explosivos deja un soldado muerto y cuatro militares heridos en Tibú, Norte de Santander

Iris Marín Ortiz. Defensora del Pueblo. Informe Catatumbo

Catatumbo, una guerra que no se ha ido y el poder del ELN respaldado desde Venezuela. Este es el impactante informe de la Defensoría del Pueblo

Noticias Destacadas