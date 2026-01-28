Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

Una aeronave de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, perdió comunicación este miércoles, 28 de enero, mientras cubría una ruta regional en el departamento de Norte de Santander, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate por parte de las autoridades aeronáuticas.
De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo. Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.
La Aeronáutica Civil confirmó que se activó el plan de emergencia y que unidades aéreas y terrestres fueron enviadas al área donde se tuvo el último registro del vuelo. Las condiciones geográficas y climáticas han dificultado las labores de rastreo durante las primeras horas de la operación.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el estado de los pasajeros y la tripulación, ni sobre las posibles causas del incidente. Las hipótesis siguen abiertas mientras avanza la búsqueda en la zona.
Frente a este hecho, Satena señaló, a través de un comunicado, que la avioneta debía aterrizar hacia el mediodía. “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.
La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y dos tripulantes. “Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave. Así mismo, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial”.
Las autoridades indicaron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales institucionales conforme se obtengan datos confirmados sobre la ubicación del avión y la situación de sus ocupantes.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en sus redes sociales: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”.
Asimismo, Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó que desde el Gobierno nacional ya se encuentran haciendo monitoreo a esta situación. “Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones y acompañaremos el PMU y la información de la @AerocivilCol”.