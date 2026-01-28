Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

Una aeronave de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, perdió comunicación este miércoles, 28 de enero, mientras cubría una ruta regional en el departamento de Norte de Santander, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate por parte de las autoridades aeronáuticas.

De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo. Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

Avión de Satena. Foto: Cortesía - Satena

La Aeronáutica Civil confirmó que se activó el plan de emergencia y que unidades aéreas y terrestres fueron enviadas al área donde se tuvo el último registro del vuelo. Las condiciones geográficas y climáticas han dificultado las labores de rastreo durante las primeras horas de la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el estado de los pasajeros y la tripulación, ni sobre las posibles causas del incidente. Las hipótesis siguen abiertas mientras avanza la búsqueda en la zona.

Frente a este hecho, Satena señaló, a través de un comunicado, que la avioneta debía aterrizar hacia el mediodía. “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA, transporta 13 pasajeros y dos tripulantes. “Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave. Así mismo, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial”.

Las autoridades indicaron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales institucionales conforme se obtengan datos confirmados sobre la ubicación del avión y la situación de sus ocupantes.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en sus redes sociales: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”.

Asimismo, Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó que desde el Gobierno nacional ya se encuentran haciendo monitoreo a esta situación. “Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes. Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones y acompañaremos el PMU y la información de la @AerocivilCol”.