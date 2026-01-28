Este miércoles 28 de enero desapareció una aeronave comercial que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Satena confirmó que el vuelo NSE 8849 perdió contacto con el control de tránsito aéreo y que se activaron los protocolos de búsqueda en una zona montañosa del Catatumbo.

La aerolínea informó que la aeronave transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes.

Más tarde, su equipo confirmó que a bordo estaba el congresista Diógenes Quintero.

El vuelo había despegado alrededor de las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar a las 12:05 p. m.; sin embargo, el último contacto con la torre de control se registró a las 11:54 a. m.

El diario El Tiempo dio a conocer más tarde que la aeronave Beechcraft 1900, matrícula HK4709, había registrado antecedentes por un incidente previo en 2014. Cualquier relación entre esos antecedentes y la pérdida de contacto de hoy será determinada por investigaciones.

Desde el momento de la desaparición, la compañía habilitó la línea (601) 919 3333 para que los familiares reciban información oficial y aseguró que todos los recursos disponibles fueron activados, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros.

Satena y la Aeronáutica Civil mantienen activados los protocolos de búsqueda y han pedido prudencia ante la circulación de versiones no verificadas sobre el vuelo.

El hecho ocurre solo varios días después del accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez en Boyacá.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las unidades militares desplazadas a la zona, mantiene activados los protocolos de búsqueda por aire y tierra para localizar la aeronave.