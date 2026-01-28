Luego de que se conocieran las identidades de los 15 ocupantes de la aeronave de Satena que se accidentó en Norte de Santander, distintas voces en el país han expresado su solidaridad. En el caso del Congreso y en materia política varios se han pronunciado pues entre los integrantes del vuelo se encontraba el representante Diógenes Quintero y miembros de su equipo.

“Dios. Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto”, aseguró la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Por su parte, desde el Partido de la U se pronunciaron en solidaridad con el miembro de su bancada y los integrantes de su equipo.

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, dijeron desde la colectividad.

“Con profundo dolor recibimos la confirmación del accidente aéreo en el que fallecieron el representante Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo y los demás ocupantes de la aeronave. Paz en sus tumbas y solidaridad con sus familias”, afirmó el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico.

Encuentran avión de Satena desaparecido en Norte de Santander: todos los ocupantes fallecieron

Por su parte, desde el Gobierno nacional también se han pronunciado en solidaridad con las víctimas. “Mis condolencias a la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iban en el avión de Satena que hoy cayó con el infortunio de que todas las personas que iban en ese avión fallecieron. Lamentamos ese hecho las condiciones en que se dio”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por su parte, la ministra de Trasporte, María Fernanda Rojas, también lamentó la situación. La funcionaria del Gobierno aclaró que por ahora no se conocen las razones por las que se habría presentado el accidente pero se está avanzando en las investigaciones.

“Quiero darle mi mensaje solidario a Satena, a nuestra aerolínea estatal que sabemos que hace un esfuerzo importante para llegar a todos los rincones del país y a las familias, sabemos que esta situación es compleja”, señaló la ministra.

Desde el Congreso varios miembros han expresado su solidaridad con el congresista fallecido. “Acabo de enterarme del accidente aéreo de mi colega, el representante y candidato Diógenes Quintero, de Carlos Salcedo y de las demás personas que viajaban en el vuelo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña. Mi solidaridad con sus familias y seres queridos", señaló el representante Alejandro García.