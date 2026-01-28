Norte de Santander

Gobernador de Norte de Santander confirma en SEMANA primeras imágenes de la avioneta de Satena accidentada

El hallazgo se produjo en Curasica, zona rural del municipio de La Playa de Belén.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de enero de 2026, 9:39 p. m.
Esta es la avioneta accidentada de Satena.

El gobernador William Villamizar confirmó en vivo en SEMANA las primeras imágenes del hallazgo de la avioneta de Satena totalmente destruida en la tarde de este miércoles, 28 de enero.

Es la misma, hay otras dos imágenes, hay un video también y logramos hablar con la persona” que hizo la grabación, dijo el mandatario en entrevista con SEMANA, al ser consultado sobre la veracidad de unas imágenes que circulan en las redes sociales sobre el avión accidentado.

“El presidente de la junta de acción comunal de Curasica llegó hasta la zona del accidente y hasta el momento se han rescatado siete cuerpos de los ocupantes y están en la búsqueda de los demás”, indicó Villamizar.

YouTube video MgtGj2xVzqk thumbnail

El mandatario también manifestó en SEMANA que en la zona había mal tiempo, por lo que serán las autoridades pertinentes quienes den a conocer las causas exactas del accidente.

Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas. En este momento de inmenso dolor, acompañamos a quienes hoy sufren esta pérdida irreparable y elevamos un mensaje de fortaleza, unión y esperanza. Paz en sus corazones y consuelo para sus familias”, dijo el gobernador poco después en su cuenta de X tras las declaraciones en SEMANA.

Satena confirmó la lista completa de los pasajeros que se encontraban en la avioneta, donde algunos de ellos eran un congresista, un candidato a la curul de paz, un exconcejal, un médico y ciudadanos del común.

Esta es la lista oficial de los pasajeros

Viajeros

1. María Álvarez Barbosa

2. Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz

3. Rolando Penaloza Gualdron

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendano Rincon

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. Anirley Julio Osorio

9. Gineth Rincon

10. Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por Norte de Santander

11. Natalia Acosta Salcedo

12. Maira Sánchez Criado

13. Juan Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña

Tripulantes

1. Cap. Miguel Vanegas

2. Cap. Jose de la Vega

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.

