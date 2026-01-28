Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta Salcedo, hacen parte de las 15 personas que iban a bordo de la avioneta de Satena que se accidentó este miércoles, 28 de enero.

“Se nos fue el alma del equipo. Dios mío, en estos momentos de dolor solo podremos encontrar consuelo en ti. Solo tú eres el dueño de nuestro destino. Hoy el camino se detuvo para dos personas que eran nuestra familia, Diógenes y Nata”, dice inicialmente el equipo de comunicaciones del congresista.

Gobernador de Norte de Santander confirma en SEMANA primeras imágenes de la avioneta de Satena accidentada

La avioneta salió con 13 pasajeros y dos tripulantes desde el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta con destino al municipio de Ocaña en Norte de Santander.

“Diógenes era el hombre más sencillo, el amigo más leal y el mejor político que hemos conocido; era nuestro líder. Se fue luchando por los campesinos, con el sueño de ver al Catatumbo en paz. Y nuestra Nata, la que siempre tenía una sonrisa, la que nos cuidaba a todos, la que llenaba de luz cualquier lugar al que llegaba… se nos fue una amiga incondicional, una gran mujer”, se lee en el sentido mensaje.

La última comunicación de Diógenes y Natalia a su equipo de trabajo la hicieron minutos antes de despegar. Luego se confirmó el trágico accidente que enluta a todo el departamento.

“Se fueron juntos, trabajando por lo que creían, recorriendo esa tierra que tanto amaban. A sus familias, nuestro abrazo infinito. No hay consuelo ahora mismo, solo el vacío y el recuerdo de sus vidas, que fueron luz para todos nosotros. Buen viaje, amigos. Compartir la vida con ustedes fue un enorme privilegio”, puntualiza el escrito.

Satena confirmó la lista completa de los pasajeros que se encontraban en la avioneta, donde también viajan Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz, y Juan Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña.