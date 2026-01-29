El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde murieron 13 pasajeros y dos tripulantes.

El siniestro de este miércoles, 28 de enero, que involucró una aeronave tipo Beechcraft de la empresa Searca que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, se accidentó en la vereda Curasica en el municipio de La Playa de Belén.

En la avioneta viajaban Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta Salcedo. Además, de Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz, y Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña, junto a su esposa Maira Sánchez Criado.

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Notiplaya

La ocañera Gineth Tatiana Rincón es otra de las víctimas de este accidente que minutos antes de despegar del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta se tomó una selfie a bordo de la aeronave.

“Enviamos un abrazo fraterno a sus padres, William y Ana, a su hijo y a sus hermanos. Que Dios les conceda consuelo y paz en sus corazones”, expresó la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto de la Filadelfia a los familiares de Gineth Tatiana.

Miguel Vanegas Baquero era el piloto de la avioneta accidentada, quien, de acuerdo con El Tiempo, hacía parte de Aerocentro de Colombia Ltda. desde octubre de 1996.

“Tenía la licencia desde 1996. Duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, dijo Lucía Cabrera, esposa del capitán, en el mencionado diario.

Vanegas Baquero registraba más de 10 mil horas de vuelo sin que en algún momento presentara incidentes en sus rutas frecuentes hacia Vichada, Medellín y Leticia.

“La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, mencionó la mujer en la noche del miércoles, quien manifestó que se trasladaba hasta la empresa para recibir información sobre su esposo.

El listado completo de personas fallecidas entregado por Satena es el siguiente:

Pasajeros

María Álvarez Barbosa Carlos M. Salcedo Rolando Peñaloza Gualdrón María Díaz Rodríguez Maira Avendaño Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Rincón Diógenes Quintero Amaya Natalia Acosta Salcedo Maira Sánchez Criado Juan Pacheco Mejía

Tripulación