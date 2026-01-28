Norte de Santander

Presidente de Satena dio detalles del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas en Norte de Santander: “Son materia de investigación”

El procedimiento para el levantamiento de los cuerpos está siendo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de enero de 2026, 2:01 a. m.
Presidente de Satena, general Óscar Zuluaga.
Presidente de Satena, general Óscar Zuluaga. Foto: Cortesía - Satena / API

El presidente de Satena, general Óscar Zuluaga, entregó detalles oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, que dejó como saldo 15 personas muertas.

El siniestro de este miércoles, 28 de enero, involucró una aeronave tipo Beechcraft de la empresa Searca, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes.

Hoy me dirijo a ustedes con profundo dolor y con el corazón en la mano. Como presidente de Satena, la aerolínea de los colombianos, lamento informar que una aeronave tipo Beechcraft de la empresa Searca que cubría la ruta Cúcuta o Caña, sufrió un accidente fatal. Esta aeronave transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes”, señaló Zuluaga en su declaración.

Según confirmó el directivo, “lamentablemente, el balance es la pérdida de 15 vidas”. En ese contexto, expresó las condolencias institucionales y personales a los familiares de las víctimas.

“Quiero expresar, en nombre de Satena y a título personal, nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de cada uno de los pasajeros y tripulantes que fallecieron en este trágico suceso”, indicó.

Zuluaga explicó que, tras conocerse el accidente, la aerolínea activó de inmediato sus protocolos de atención. “Desde el primer momento, Satena ha activado sus protocolos de atención y se encuentra en contacto directo con las familias de los pasajeros y tripulantes con el fin de brindar el acompañamiento humano, institucional y humanitario en este difícil momento”, afirmó.

Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

Así mismo, informó que el procedimiento para el levantamiento de los cuerpos está siendo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con las autoridades competentes.

De acuerdo con el presidente de Satena, la compañía ha dispuesto todos sus recursos para apoyar a las familias afectadas y colabora con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

El general Zuluaga precisó que las circunstancias del accidente son actualmente objeto de investigación, por lo que no es posible entregar información adicional.

“Es importante señalar que los hechos que actualmente son materia de investigación, por lo que no podemos dar información diferente a la expuesta”, sostuvo, y agregó que los avances se comunicarán por los canales oficiales.

Finalmente, el presidente de Satena reiteró el acompañamiento a los familiares de las víctimas. “Hoy, como país, estamos de luto, honramos la memoria de quienes perdieron la vida y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la responsabilidad en el acompañamiento humano que siempre ha caracterizado a Satena”, concluyó.

