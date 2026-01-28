Norte de Santander

Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, es otra de las víctimas del accidente aéreo de Satena; viajaba junto a su esposa

El departamento de Norte de Santander se encuentra en luto tras este trágico incidente.

29 de enero de 2026, 12:09 a. m.
Él es Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña.
Él es Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Juan David Pacheco Mejia

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña, y su esposa Maira Sánchez Criado son otras de las víctimas fatales que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo de Satena en el departamento de Norte de Santander.

Ellos viajaban también con Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente, Natalia Acosta Salcedo; además de Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz.

La avioneta salió con 13 pasajeros y dos tripulantes desde el aeropuerto internacional Camilo Daza, en Cúcuta, con destino al municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

YouTube video MgtGj2xVzqk thumbnail

Sin embargo, antes de llegar a su ruta final, se perdió del radar cuando sobrevolaba entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la subregión del Catatumbo.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó en SEMANA que todos los ocupantes murieron tras accidentarse en la vereda en Curasica, zona rural del municipio de La Playa de Belén.

Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

“El presidente de la junta de acción comunal de Curasica llegó hasta la zona del accidente y hasta el momento se han rescatado siete cuerpos de los ocupantes, y están en la búsqueda de los demás”, indicó el mandatario.

Está en la avioneta accidentada de Satena.
Esta es la avioneta accidentada de Satena. Foto: API

El mandatario departamental también manifestó en esta revista que en la zona había mal tiempo, por lo que serán las autoridades pertinentes las que den a conocer las causas exactas del accidente.

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas. En este momento de inmenso dolor, acompañamos a quienes hoy sufren esta pérdida irreparable y elevamos un mensaje de fortaleza, unión y esperanza. Paz en sus corazones y consuelo para sus familias”, expresó el gobernador poco después en su cuenta de X tras las declaraciones en SEMANA.

El listado completo de personas fallecidas entregado por Satena es el siguiente:

Pasajeros

  1. María Álvarez Barbosa
  2. Carlos M. Salcedo
  3. Rolando Peñaloza Gualdrón
  4. María Díaz Rodríguez
  5. Maira Avendaño Rincón
  6. Anayisel Quintero
  7. Karen Parales Vera
  8. Anirley Julio Osorio
  9. Gineth Rincón
  10. Diógenes Quintero Amaya
  11. Natalia Acosta Salcedo
  12. Maira Sánchez Criado
  13. Juan Pacheco Mejía.

Tripulación

  1. Capitán Miguel Vanegas
  2. Capitán José de la Vega.

