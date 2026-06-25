Indizio apuesta por insumos colombianos para desarrollar su propuesta de pizzería en Bogotá

Una pizzería ubicada en Bogotá está desarrollando una propuesta gastronómica basada en el uso de insumos y procesos de origen nacional, con el objetivo de demostrar que los productos colombianos pueden ser parte de preparaciones inspiradas en tradiciones internacionales.

Se trata de Indizio, un restaurante fundado por Jeison Delgado, que trabaja con proveedores locales para la elaboración de quesos, salsas, charcutería y embutidos. Incluso el horno de piedra utilizado en la preparación de sus pizzas fue fabricado por productores colombianos.

“No importamos una identidad, la construimos aquí”, afirma Delgado sobre el concepto que orienta el proyecto.

La propuesta toma como referencia la técnica napolitana de elaboración de pizzas, pero emplea materias primas nacionales. Según el fundador, “La inspiración es napolitana, pero los recursos son colombianos y son suficientes para hacer algo de nivel superior”.

Entre los ejemplos de esta apuesta se encuentra el uso de tomate chonto colombiano en las salsas, así como productos curados y madurados elaborados por proveedores locales siguiendo técnicas italianas. La carta incluye preparaciones como la pizza Indiczia, elaborada con pecorino y bresaola de res madurada y curada en Colombia, además de opciones como la Sole, que incorpora manzana caramelizada, queso azul y lomo al trapo.

El menú también contempla lasañas, canelones, entradas como fondue al horno y el denominado pan mozo, una preparación que combina características del panini y la masa napolitana. En bebidas, destaca el Indizio Spritz, desarrollado por Andrés Villamil, socio del restaurante, e incorporado a una oferta que también incluye postres inspirados en recetas italianas.

Además de su actividad gastronómica, el establecimiento promueve la formalización laboral mediante contratos formales, afiliación a seguridad social y cumplimiento de obligaciones tributarias para sus colaboradores.

“Para mí el emprendimiento es el verdadero motor de transformación en Colombia”, señala Delgado. “Indizio es la manera más honesta que encontré de demostrarlo”.

El restaurante también proyecta realizar actividades relacionadas con finanzas personales, emprendimiento, bienestar y encuentros comunitarios para habitantes y actores del sector.