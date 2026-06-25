La Fundación Gabo anuncia los 15 finalistas de la decimocuarta edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en lengua española y portuguesa, en las categorías Texto, Imagen, Fotografía, Audio y Cobertura. El galardón que honra el legado de Gabriel García Márquez vuelve, a un año de la conmemoración de su centenario, a las convicciones que sostuvieron su oficio periodístico: la independencia frente al poder, la búsqueda rigurosa de la verdad y la idea de que las mejores historias no explican el mundo desde fuera, sino que lo obligan a mirarse por dentro.

Estos son los 15 finalistas al Premio Gabo 2026. Foto: Premio Gabo / A.P.I.

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Las 15 piezas finalistas fueron seleccionadas entre 1.915 postulaciones recibidas, evaluadas en dos rondas por un jurado internacional compuesto por 66 periodistas, escritores y productores. Entre los once países representados, Brasil lidera la selección con seis trabajos finalistas y presencia en las cinco categorías del Premio. Aunque recorren geografías, formatos y temas muy distintos, todos comparten la preocupación por iluminar aquello que permanece fuera de la vista pública, ya sea porque el poder lo oculta, porque la historia lo ha simplificado o porque la sociedad ha aprendido a ignorarlo.

La verdad detrás de las versiones oficiales

El equipo de Metrópoles pasó nueve meses procesando casi 90.000 páginas de informes forenses para reconstruir las muertes a manos de la Policía Militar de São Paulo en 2024. Civio litigó seis años hasta que el Tribunal Supremo español ordenó abrir el código fuente de un algoritmo que negaba ayudas a familias vulnerables, y en el proceso descubrió que toda la administración pública española toma decisiones sobre sus ciudadanos mediante sistemas automatizados que nadie audita. En la Amazonía, seis medios de cinco países tuvieron que demandar a una docena de autoridades para obtener datos sobre tráfico de fauna que, una vez reunidos, revelaron que el problema es entre una y dos veces más grande de lo que registran las Naciones Unidas.

En Brasil, el pódcast Sala de espera expuso que detrás de tres ataques simultáneos al aborto legal —el cierre de servicios, una norma del Consejo Federal de Medicina y un proyecto de ley en el Congreso— había una coordinación orquestada entre médicos conservadores y políticos de extrema derecha. Cuatro historias que requirieron mucho tiempo de trabajo para reunir piezas dispersas y revelar una realidad que nadie había logrado ver completa.

Pero no todo lo que se investiga pertenece al presente. La selección también explora los procesos mediante los cuales las sociedades construyen y revisan los relatos con los que recuerdan su pasado. El pódcast Se llamaba como yo tardó cuatro años en producirse y logró que figuras como el expresidente Zapatero admitieran públicamente que la historia de quien durante décadas fue presentada como la primera víctima de ETA se sustentaba en una versión nunca verificada. Skyvan: los vuelos de la muerte, pódcast producido entre Argentina, México y Estados Unidos, reconstruyó con más de 14 horas de entrevistas originales, una investigación de Miriam Lewin, periodista y sobreviviente de uno de los mayores centros de tortura de la dictadura argentina. La serie retomó su búsqueda de los aviones utilizados para arrojar personas vivas al Río de la Plata, uno de los crímenes que el régimen intentó ocultar y cuya memoria aún enfrenta intentos de negación.

Carlos Barrera retrató a los deportados enviados desde Estados Unidos a partir de enero de 2025, para devolverles rostro. Foto: Premio Gabo / A.P.I.

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El documental portugués Racismo, uma descolonização em curso hace lo mismo desde otro ángulo: son los propios colonos blancos que vivieron en Angola y Mozambique, quienes narran -en primera persona, la violencia cotidiana del sistema colonial, desmontando así el mito del colonialismo benevolente lusitano justo cuando la extrema derecha europea intenta reivindicarlo.

En varios de los trabajos finalistas, esas disputas por la memoria aparecen inseparables de las tensiones que atraviesan hoy a las democracias. La fotoperiodista Gabriela Biló siguió durante años el proceso judicial al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para Folha de S.Paulo, documentando en blanco y negro un proceso histórico que ocurría mientras el mundo lo miraba con atención y dudas. En El Salvador, Óscar y Carlos Martínez narraron a cuatro manos su propio exilio —una crónica escrita mientras ocurría— que se convirtió en el retrato de la huida masiva de periodistas de un país que el mundo considera un modelo de seguridad.

En Perú, el fotógrafo Luis Javier Maguiña retrató las prendas de vestir de los más de cincuenta manifestantes asesinados bajo el gobierno de Dina Boluarte: camisas, pantalones, zapatos que funcionan como retratos sin cuerpo y archivos vivos de vidas interrumpidas. En Colombia, el documental ¿Quién quemó el bus? siguió a dos jóvenes que se conocieron en las barricadas del Paro Nacional de 2021 y terminaron acusados de once delitos, incluyendo terrorismo, por registrar el estallido social en las redes sociales. En Guatemala, el fotoperiodista salvadoreño Carlos Barrera retrató a los deportados enviados desde Estados Unidos a partir de enero de 2025, en su mayoría indígenas detenidos al salir del trabajo, para devolverles rostro e identidad frente a narrativas que los reducen a estadísticas.

Pero no todo en esta selección gira en torno a una denuncia o una gran revelación. Hay apuestas por la observación prolongada, el seguimiento paciente de procesos y la capacidad de encontrar historias significativas donde otros apenas verían fenómenos dispersos. La crónica del mexicano Jair Ortega en Gatopardo, sobre hombres que sienten haber perdido el control sobre su consumo de pornografía, aborda un tema atravesado por la vergüenza, la incertidumbre científica y los juicios morales. En lugar de ofrecer respuestas fáciles, acompaña a quienes viven ese conflicto y profundiza sobre las preguntas que siguen abiertas.

En la Amazonía, seis medios de cinco países tuvieron que demandar a una docena de autoridades para obtener datos sobre tráfico de fauna. Foto: Premio Gabo / A.P.I.

Uma arara chamada Lear, de la Revista Piauí, sigue a una bióloga por el árido interior del estado brasileño de Bahía para contar cómo la guacamaya de Lear pasó de menos de cien ejemplares a más de 2.500 gracias al trabajo conjunto de científicos y comunidades locales. Y Terceirão, de TV Globo, acompañó durante un año a cuatro estudiantes brasileños en su último año de secundaria, un seguimiento que permitió registrar momentos decisivos e inesperados de sus vidas, entre ellos el diagnóstico de un tumor cerebral a una de las jóvenes pocos meses antes del examen universitario. Emitido en horario de máxima audiencia, el documental alcanzó a 25 millones de personas.

En conjunto, estos 15 trabajos finalistas demuestran que la verdad casi nunca está donde parece, sino donde alguien se toma el trabajo de buscarla y defenderla. Son la prueba de que el mejor periodismo sigue siendo, ante todo, un acto de resistencia.

Antesala: maratón de las mejores historias

Los autores de las 15 piezas finalistas del Premio Gabo 2026 participarán el 23 de julio en la Maratón de las mejores historias de Iberoamérica, una jornada de conversaciones abiertas al público que se realizará un día antes del inicio del 14° Festival Gabo. Periodistas, fotógrafos, documentalistas y creadores sonoros compartirán los procesos de investigación, reportería y narración detrás de sus trabajos. Conoce la programación:

Pontificia Universidad Javeriana

9:00 a. m. | Memoria, derechos y las historias que se resisten al olvido Participan : Paloma Navarro Nicoletti, Isabel Cadenas Cañón y Natália Silva, finalistas de la categoría Audio. Modera : Carlos Fernando Chamorro.

: Paloma Navarro Nicoletti, Isabel Cadenas Cañón y Natália Silva, finalistas de la categoría Audio. : Carlos Fernando Chamorro. 10:00 a. m. | Retratos de una generación Participan: Juan José Jaramillo, Joana Gorjão Henriques y Caio Cavechini, finalistas de la categoría Imagen. Modera: Gianna Morelo

Centro Felicidad Chapinero (Teatro Urbano)

3:00 p. m. | Narración visual en tiempos de incertidumbre Participan : Carlos Barrera, Luis Javier Maguiña y Gabriela Biló, finalistas de la categoría Fotografía. Modera : Héctor Feliciano.

: Carlos Barrera, Luis Javier Maguiña y Gabriela Biló, finalistas de la categoría Fotografía. : Héctor Feliciano. Al finalizar, apertura de la exposición fotográfica de los 10 trabajos nominados de la categoría Fotografía.

Gimnasio Moderno (Biblioteca)

5:00 p. m. | Tras las huellas ocultas del poderParticipan : Eva Belmonte, Santiago Wills y Renan Porto, finalistas de la categoría Cobertura. Modera: Rosental Alves.

: Eva Belmonte, Santiago Wills y Renan Porto, finalistas de la categoría Cobertura. Modera: Rosental Alves. 6:00 p. m. | Crónicas de un continente que no calla Participan: Óscar Martínez, Carlos Martínez, Fernanda Ezabella y Jair Ortega, finalistas de la categoría Texto.Modera: Isabela Ponce.

La ceremonia de entrega del Premio Gabo 2026 se celebrará el 24 de julio, primer día del Festival Gabo, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Allí se anunciarán los ganadores de las cinco categorías, quienes recibirán 35 millones de pesos colombianos, un diploma y la escultura Gabriel, creada por el artista colombiano Antonio Caro.

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Durante la ceremonia también se rendirá homenaje a la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026, quien participará además en una serie de conversaciones sobre periodismo y cobertura de conflictos dentro de la programación del Festival Gabo.