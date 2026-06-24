La cultura de Suba estrena plataforma digital: no deje de navegarla, alimentarla y conectar

“Conectamos el talento de nuestra localidad. Únete a la red más grande de artistas, gestores y espacios culturales de Suba para hacer networking, visibilizar tu trabajo y crear nuevas oportunidades”, dice la nueva página en su Home, explicando que queda mucho por sumar, y que esa parte de la tarea también recae en la comunidad y sus gestores. Bien se sabe que con casi 1.5 millones de habitantes, Suba es la localidad más poblada de la capital colombiana, por la cual esta iniciativa resulta, antes que pertinente, necesaria.

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¿De qué página hablamos? De la Plataforma Cultural Suba, una vitrina digital y presencial donde la comunidad podrá descubrir artistas, proyectos y eventos de la localidad. Bajo el lema Suba crea, la Plataforma conecta, busca consolidar un ecosistema cultural más fuerte, visible y unido. Lo mejor viene del hecho que el registro es totalmente gratis, porque si la cultura debe estar al alcance de todos hay que tomar los pasos para que así sea.

“Más que una herramienta, somos un motor de crecimiento, reconocimiento y colaboración para la comunidad artística de Suba”

Detrás del proyecto, la Fundación Arte Colombi, una entidad sin ánimo de lucro que, según explica en su página web, está “totalmente convencida de que los proyectos de arte y cultura tienen un impacto maravilloso en cualquier grupo social. Por esta razón, nuestra misión es apoyar y promover el arte en búsqueda de una transformación social para contribuir a la paz en Colombia”.

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Tres ejes esenciales

Directorio digital abierto: Una vitrina al alcance de toda la ciudadanía. El lugar donde los artistas y gestores de Suba pueden mostrar sus proyectos, talentos y servicios al mundo.

Red de conexión y networking: Un ecosistema diseñado para crear sinergias. Conectamos creadores, empresas y sector público para dar vida a nuevos proyectos culturales.

Impulso a la economía local: Dinamizamos el sector creativo facilitando la contratación directa de artistas y promoviendo el consumo de servicios culturales en la localidad.

*Puede navegarla y nutrirla en este enlace.