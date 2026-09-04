Turismo en Medellín: estos son los mercados que han registrado un incremento de visitantes extranjeros en 2026

La Alcaldía de Medellín presentó el más reciente informe semestral del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) que reúne información sobre conectividad aérea, hotelería, viviendas, gasto, oferta turística formal y movilidad terrestre.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turistas internacionales con 194.488 visitantes y presentó una variación de -0,7% frente a 2025. México registró 40.045 visitantes, Costa Rica 37.980 y España 9.900.

Al mismo tiempo, otros mercados muestran crecimientos importantes frente al año anterior: Países Bajos aumentó 37,7%, Ecuador 30,3%, Chile 23,1% y México 7,2%. Ecuador alcanzó 19.374 visitantes, mientras Países Bajos llegó a 11.602 visitantes.

Durante los primeros seis meses del año, el aeropuerto José María Córdova superó por primera vez el millón de entradas de pasajeros en un primer semestre, alcanzando 1.003.756.

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En los primeros seis meses del año se registraron 199.286 pasajeros internacionales en enero; 146.908 en febrero; 163.707 en marzo; 162.867 en abril y 163.458 en mayo. En junio fueron 167.530 pasajeros internacionales, frente a 175.545 en 2025, una variación de -4,6%.

“El comportamiento de los viajeros también está relacionado con factores externos. Durante el primer semestre, el dólar alcanzó un mínimo de $3.221,4, un nivel que no se veía desde 2019. De acuerdo con el informe, esta situación afectó el poder adquisitivo de los viajeros internacionales y la competitividad del destino, especialmente en mercados dolarizados como Estados Unidos y Panamá. A esto se sumó el efecto del Mundial de Fútbol de 2026 en Norteamérica, que desvió parte de los flujos internacionales durante el cierre del semestre”, señaló la Alcaldía de Medellín.

Medellín. Foto: AFP

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Gasto de turistas

El turismo también se refleja en el movimiento económico de la ciudad. Durante el primer semestre de 2026, la red Credibanco registró una facturación total de $1,74 billones (+0,4%). El gasto nacional presentó un crecimiento de 17,5%, pasando de 904,3 mil millones a $1.06 billones mientras que el gasto extranjero registró una variación de -18,2%, pasando de $833,3 mil millones a $681,7 mil millones.

Al mirar con mayor detalle dónde se concentra este consumo, El Poblado representó el 44,5% de la facturación de los extranjeros no residentes en el país, con $776,6 mil millones; La Candelaria registró 17,7% ($243,3 mil millones) y Laureles-Estadio 8,3% ($114,0 mil millones). Entre los mercados internacionales, Estados Unidos concentró $363,5 mil millones, equivalentes al 53,3% de la facturación extranjera.

Por categorías, Hoteles y alojamiento alcanzaron $183,9 mil millones, Restaurantes $159,6 mil millones; y ropa y vestuario $129,7 mil millones.