Suscribirse

Turismo

El nombre de este municipio de Cundinamarca significa “faja de tierra del zaque”; es ideal para el turismo rural y ecológico

Se encuentra situado a aproximadamente 95 kilómetros al norte de Bogotá.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
9 de octubre de 2025, 6:29 p. m.
Lenguazaque, Cundinamarca
Iglesia de Lenguazaque, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Lenguazaque - Cundinamarca / API

Los municipios de Cundinamarca se destacan por su arquitectura colonial, espectaculares paisajes naturales, climas diversos y una oferta cultural y gastronómica variada, aspectos que lo convierten en un destino ideal para el turismo familiar y de aventura cerca de Bogotá.

Uno de esos pueblos que cautiva con su riqueza natural y cultural es Lenguazaque, ubicado en la provincia de Ubaté, a aproximadamente 95 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en carro, según indica la Gobernación de Cundinamarca en su página web.

Contexto: El municipio de Boyacá que se prepara para celebrar el Festival de los Espantapájaros, una muestra de creatividad y tradición

Este municipio, de clima frío y tierras agrícolas fértiles, es un destino atractivo para el turismo rural y ecológico, gracias a que está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural.

Su nombre en lengua chibcha quiere decir “fin de los dominios del zaque” o “faja de tierra del zaque”, un significado que hace alusión al lugar de descanso del zaque de Tunja o gobernante principal del Zacazgo muisca en la época prehispánica.

Lenguazaque, Cundinamarca
Paisajes de Lenguazaque, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Lenguazaque

Según datos históricos, además de acercarse allí a descansar, el zaque de Tunja posiblemente aprovechaba su paso por esta zona para disfrutar un baño relajante en aguas termales.

Fue fundado el 13 marzo de 1.437 por Gonzalo Jiménez de Quesada y limita con los municipios de Cucunubá, Ubaté, Guachetá, Ventaquemada y Chocontá.

La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 2.589 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una temperatura promedio de 14 grados centígrados.

Entre sus sitios de interés más emblemáticos se encuentra la Iglesia de San Isidro Labrador, construida en el siglo XVIII, una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Lenguazaque, Cundinamarca
Tierras fértiles de Lenguazaque, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Lenguazaque

Por otro lado, se encuentra el Cerro de las Tres Cruces, una de las principales atracciones naturales del municipio, ofreciendo a sus visitantes un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Contexto: Cinco zonas de Bogotá para visitar y hacer turismo gastronómico en la ciudad

En épocas como Semana Santa, este cerro se transforma en un punto de peregrinación al que acuden numerosos habitantes de Lenguazaque en busca de reflexión y fe.

Quienes buscan acercarse a su cultura y tradiciones, las festividades en honor a San Isidro Labrador, junto con otros eventos culturales y ferias artesanales, son la oportunidad perfecta para visitarlo y descubrir cada detalle de su historia, así como los encantos que lo convierten en un destino único.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro; con 365 islas por cada día del año

2. A Jeringa se la aplicaron: tomaron radical decisión tras polémico cruce con colega: “No cambio lo que he hecho”

3. Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

4. Nuevos detalles del caso de la turista que murió cuando practicaba buceo en Santa Marta

5. Conozca la medida de pico y placa en Medellín este 10 de octubre: así rotará la restricción para que evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en CundinamarcaViajerospueblos

Noticias Destacadas

Lenguazaque, Cundinamarca

El nombre de este municipio de Cundinamarca significa “faja de tierra del zaque”; es ideal para el turismo rural y ecológico

Redacción Turismo
Reserva Natural Chimbilaco

El río escondido entre cañones, cascadas y charcos cristalinos, que enamora en el Valle del Cauca, ¿ya lo conoce?

Redacción Turismo
Cucunubá, Cundinamarca

El pueblo cundinamarqués que conserva una estación de tren y ahora es punto de partida para caminatas inolvidables

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.