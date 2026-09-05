El nordeste antioqueño es una de las nueve subregiones de este departamento, un territorio que se caracteriza por los jardines, quebradas y altos a lo largo y ancho de esta zona.

El destino del nordeste antioqueño que cautiva por la amabilidad de sus habitantes; es ideal para los amantes de la naturaleza

Esta subregión ofrece al visitante muchos atractivos e historias de la Conquista y la Colonia, que pueden apreciarse en detalle en cada uno de los 10 municipios que la conforman.

Dentro de la gran oferta destacan las Cuevas de Alicante, el río Nus, los baños naturales y las aguas termales. Según la Gobernación, es una región que está bañada por importantes ríos como son el Nechí, Porce, Nus y Matá, entre otros.

En estas tierras se encuentra Amalfi, un municipio ubicado a tres horas de Medellín, que posee varios pisos térmicos con variedad de ecosistemas que albergan abundante flora y fauna nativa, donde también habitan leyendas, como la del tigre, razón por la que a este lugar lo apodan la ‘Tierra del tigre’.

Amalfi es un destino que brinda muchos atractivos de naturaleza. Foto: NATALIA BOTERO DUQUE-SEMANA

Por sus tierras dejan huella los jaguares que recorren el corredor, en el cual Amalfi tiene un protagonismo para conectar las selvas de Sur y Centroamérica. La plataforma Antioquia Mágica indica que es un destino en el que se puede admirar la magnitud de sus montañas y la abundancia de sus aguas, riqueza hídrica que forma cascadas en cada rincón. Aquí la naturaleza, la historia y tradición son los protagonistas.

Trazado de ajedrez

Además de su belleza natural, Amalfi destaca por un aspecto muy particular y es que se dice que tiene uno de los trazados urbanos más perfectos de Antioquia. Esta característica le ha valido el sobrenombre de ‘ajedrez antioqueño’, en referencia a la distribución geométrica de sus calles, cuyo diseño es atribuido al ingeniero Carlos Segismundo de Greiff. Como homenaje a su trabajo, el parque principal del municipio lleva su nombre.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Una visita a este pueblo del nordeste permite acercarse a la historia y al patrimonio de la región. Uno de los espacios destinados a este propósito es el Museo Arqueológico, creado en 2004 y ubicado en la Casa de la Cultura. Allí se pueden conocer diferentes elementos relacionados con el pasado, el arte y la riqueza cultural que hacen parte de la identidad de este municipio antioqueño.

Destino de cerros y montañas

En la lista de sitios de interés para conocer están varios cerros que, además de sus atractivos naturales, tienen un componente religioso y permiten unas lindas panorámicas de la región. Uno de ellos es el Alto del Cristo, donde se levantan monumentos alusivos a Cristo crucificado.

Amalfi tiene un trazado urbano que llama la atención. Foto: Alcaldía de Amalfi

Otro punto de interés es el Alto de la Línea, cuya cima está marcada por una escultura dedicada a la Virgen María. A este se suma el Alto de Maruchita, una alternativa para quienes buscan recorrer senderos y disfrutar de los paisajes naturales que rodean al municipio.

Para los amantes de la aventura, los Tequendamitas es otro de los sitios que vale la pena conocer. Este espacio se encuentra en medio de un bosque con especies vegetales nativas y cuenta con varias cascadas que complementan el paisaje y ofrecen un escenario para explorar el entorno.

El recorrido puede finalizar en el Jardín Botánico, considerado una reserva natural del municipio. Su bosque nativo y la variedad de especies vegetales lo convierten en un espacio apropiado para conocer parte de la flora local, realizar caminatas y disfrutar de un contacto más tranquilo con la naturaleza.