Carmen Villalobos tiró ácida pulla y dejó en evidencia detalle que apuntaría a su ex: “Más hombre que yo”

La cocina volvió a encenderse con el estreno de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality de Telemundo que pone a prueba las habilidades culinarias de reconocidas figuras del entretenimiento. En esta nueva edición, 20 celebridades aceptaron el reto de cocinar bajo presión para conquistar al jurado, quedarse con el premio mayor y llevarse el título del mejor cocinero de la competencia.

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Al frente del formato regresó la presentadora colombiana Carmen Villalobos, quien nuevamente asumió la conducción del programa. Su papel consiste en acompañar a los participantes durante cada desafío, marcar el ritmo de la competencia y anunciar los resultados, las eliminaciones y los momentos decisivos de cada episodio.

Gracias a su estilo cercano, dinámico y carismático, Villalobos se ha consolidado como una de las figuras más representativas del juego desde que tomó las riendas de la conducción.

El comentario que desató reacciones

Más allá del estreno, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una conversación en las cocinas, cuando el actor Mauricio comenzó a hacer una especie de campaña para conseguirle novio a la presentadora.

Entre bromas, describió las características que, según él, debería tener el futuro candidato.

Carmen Villalobos es la conductora del programa de cocina Top Chef VIP. Foto: Instagram: @cvillaloboss

“A todos los televidentes que nos están viendo, se está buscando novio para Carmen, guapo, autosuficiente. No queremos que nos mantenga, pero sí que no nos dé problemas”, dijo el participante.

Fue entonces cuando Carmen Villalobos respondió entre risas con una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “Y que sea más hombre que yo”.

La respuesta de la presentadora no pasó desapercibida y dio pie a múltiples interpretaciones entre los internautas. Algunos usuarios consideraron que podría tratarse de una indirecta hacia una expareja, mientras que otros la tomaron simplemente como una broma espontánea.

Entre los comentarios que más se repitieron estuvieron: “Parece que su ex tenía una energía femenina y ella la energía masculina”, “A buen entendedor, pocas palabras”, “Omg, cada día se pone más on fire”, “Carmen enterró al paisano”, “No quiere un princeso” y “La risa lo dice todo”.

Aunque Villalobos no dio más explicaciones sobre su comentario, la escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno de la nueva temporada de Top Chef VIP.