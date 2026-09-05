‘Macondo Park’: el megaproyecto de 15 hectáreas con el que Shakira paralizará Madrid por más de un mes

El regreso de Shakira a los escenarios europeos tomará una dimensión inédita a partir del próximo 18 de septiembre. La artista colombiana fija su residencia en la capital española hasta el 11 de octubre en el Recinto Iberdrola Music —que adoptará temporalmente la denominación de “estadio Shakira”— con una propuesta audiovisual, gastronómica y artística de gran formato que trasciende el concepto tradicional de un concierto en directo.

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El proyecto, impulsado por Live Nation España, contempla la transformación de los terrenos aledaños al escenario principal para levantar un complejo temático de 15 hectáreas dedicado a la cultura latinoamericana.

El espacio, bautizado como Macondo Park en alusión a la geografía literaria creada por el Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, mantendrá programación ininterrumpida desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, permitiendo la estancia del público durante toda la jornada.

Hijos de Shakira se suman al montaje de su residencia en Madrid Foto: @shakira

De acuerdo con declaraciones de Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, recogidas por la agencia Europa Press, la cantautora de Barranquilla ha asumido la dirección creativa y el diseño integral de la experiencia.

“Shakira ha elegido y decidido todo”, afirmó el directivo, al tiempo que confirmó que la cantante se instalará temporalmente en la capital de España durante más de un mes para coordinar el montaje y el desarrollo de las fechas programadas.

El despliegue operativo incluirá una oferta gastronómica a cargo de reconocidos chefs, exhibiciones de moda, proyecciones cinematográficas, muestras de artes visuales y literatura. Además, se han programado actividades infantiles dentro del área Macondito, un pabellón específico curado por sus hijos, Milan y Sasha.

La propuesta artística general se articula bajo la consigna conceptual Es Latina, una plataforma ideada por la propia cantautora para definir a la comunidad hispanoamericana como un colectivo transnacional sin fronteras geográficas.

Según la organización, las jornadas no mantendrán un formato estático. Cada día de la residencia contará con elementos diferenciadores, modificaciones en el repertorio, estrellas invitadas y renovación de contenidos en las zonas expositivas durante los fines de semana.

En la dirección del apartado performativo y de danza destaca la participación de la bailarina y coreógrafa franco-española Blanca Li, figura de trayectoria internacional en las artes escénicas.

La programación complementaria sumará la colaboración de más de 100 artistas invitados que desarrollarán talleres, muestras en vivo e intervenciones inspiradas en las tradiciones populares de la Costa Caribe colombiana.

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Respecto a la elección de la sede, Live Nation confirmó que la opción de Barcelona fue evaluada en las fases iniciales del proyecto. Sin embargo, la falta de una superficie con la amplitud requerida para albergar la infraestructura de 15 hectáreas inclinó la balanza hacia el Recinto Iberdrola Music de Madrid, espacio adecuado para recibir el volumen de visitantes previsto.

Con la apertura de Macondo Park, la artista busca consolidar una infraestructura que combine su repertorio musical con el dinamismo cultural latinoamericano, posicionando a Madrid como el eje de su gira europea.