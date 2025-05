Si bien, la ruta venía planeándose desde hace varios años, ahora, gracias a un esfuerzo entre distintos actores gubernamentales y el sector privado, esta travesía no solamente es un hecho, sino que involucrará a otros países para conformar al Gran Caribe en el que se siente ese Macondo que Gabo retrata en su obra.

“Esta ruta es más que un recorrido, buscamos mostrar que Macondo es un estado de ánimo de la región Caribe en el continente” , aclaró Jesús Amador, guía turístico de We love Macondo, la agencia de viajes que lidera esta iniciativa.

| Foto: Cortesía We Love Macondo

Laberinto en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, construido en honor a Gabriel García Márquez. | Foto: Cortesía We Love Macondo

Macondo, un territorio sin fronteras

Durante una entrevista en 1979, Gabo mencionó su amor por el Caribe: “En cuanto a la patria, diré que me siento nativo de todos los países de América Latina. Aunque en el Caribe me siento más en casa”. Inspirados por esta famosa frase, se propusieron diseñar una ruta que no se limite a visitar la tierra de origen de Gabo, Aracataca, sino que incluyera los destinos necesarios para reflejar la esencia literaria de su obra.