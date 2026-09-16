¿Qué significan las siglas GT, GTS, GTI, TDI, RS y SRT de los carros? Muchos conductores no lo saben

El mundo del sector automotor ha tenido constantemente crecimientos con el paso de los años, donde cada vez existen nuevos modelos y tecnologías que se van diseñando para responder a las necesidades que hoy en día tienen los conductores en el mundo.

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Algo que se puede observar bastante es la presencia de siglas en los vehículos, donde cada uno de ellos corresponde a un significado diferente. Sin embargo, muchos usuarios no tienen idea de qué significa cada una de ellas.

La sigla SRT identifica los modelos deportivos de Dodge. Foto: Getty Images

Estas abreviaturas no solamente se encuentran en los vehículos por simples adornos, sino que estas tienen una vinculación con los diseños, el propósito y el desempeño del carro. Es por ello que personas comparten por redes sociales los significados de cada uno de estos conceptos.

¿Qué tratan las siglas que se ven en los coches?

De acuerdo con la cuenta de TikTok JCS El Guardián, existen varias razones que explican las distintas siglas que se encuentran en los vehículos, para que de esta manera los usuarios puedan tener más comprensión sobre cada una de ellas.

Las siglas vistas en cada uno de los vehículos tienen el siguiente significado:

GT : Significa Gran Turismo, coches diseñados para brindar una gran velocidad y comodidad durante trayectos largos.

: Significa Gran Turismo, coches diseñados para brindar una gran velocidad y comodidad durante trayectos largos. GTS : Significa Gran Turismo Sport, vehículos que presentan versiones deportivas que están hechas para el desempeño dinámico.

: Significa Gran Turismo Sport, vehículos que presentan versiones deportivas que están hechas para el desempeño dinámico. GTI : Significa Gran Turismo Injection, que en español se traduce como Gran Turismo de inyección. Esta sigla se presenta en coches deportivos compactos con sistemas de inyección avanzada.

: Significa Gran Turismo Injection, que en español se traduce como Gran Turismo de inyección. Esta sigla se presenta en coches deportivos compactos con sistemas de inyección avanzada. TDI : Significa Turbocharged Direct Injection o, en español, Inyección Directa Turboalimentada. Esta se encarga de aparecer en carros que cuentan con motores diésel de inyección directa y turbo.

: Significa Turbocharged Direct Injection o, en español, Inyección Directa Turboalimentada. Esta se encarga de aparecer en carros que cuentan con motores diésel de inyección directa y turbo. BMW M : Significa Motor Sport, la cual representa la división de alto rendimiento y vehículos deportivos que ofrece la marca de automóviles alemana.

: Significa Motor Sport, la cual representa la división de alto rendimiento y vehículos deportivos que ofrece la marca de automóviles alemana. LS : Significa Luxury Sport y aparecen en carros que combinan un estilo de lujo y características deportivas.

: Significa Luxury Sport y aparecen en carros que combinan un estilo de lujo y características deportivas. GLS : Significa Gran Lujo Sport y que se encarga de identificar aquellos vehículos que cuentan con combinaciones de lujo y deportividad.

: Significa Gran Lujo Sport y que se encarga de identificar aquellos vehículos que cuentan con combinaciones de lujo y deportividad. GTO : Significa Gran Turismo Homologato; esta se utiliza para identificar los autos homologados para competencias automovilísticas.

: Significa Gran Turismo Homologato; esta se utiliza para identificar los autos homologados para competencias automovilísticas. RS : Significa Racing Sport y es usado en carros diseñados para participar en pistas de automovilismo, aunque existen situaciones en las que pueden encontrarse homologadas para la carretera.

: Significa Racing Sport y es usado en carros diseñados para participar en pistas de automovilismo, aunque existen situaciones en las que pueden encontrarse homologadas para la carretera. RT : Significa Road and Track y hace referencia a los vehículos que están combinando características tanto para carretera como de pista.

: Significa Road and Track y hace referencia a los vehículos que están combinando características tanto para carretera como de pista. WRX : Significa World Rally Experimental; se ve en carros que viven de competencias de rally.

: Significa World Rally Experimental; se ve en carros que viven de competencias de rally. SRT: Significa Street and Racing Technology y es puesto en autos que cuentan con una tecnología avanzada para calle y pista.