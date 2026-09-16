Tocancipá va por un récord Guinness: más de 1.000 personas bailarán la Danza de la Chicha

Tras reunir a más de 20.000 asistentes y más de 1.500 artistas en el Gran Desfile de Carrozas y Comparsas realizado este sábado, 12 de septiembre, Tocancipá se prepara para poner nuevamente a prueba su capacidad de convocatoria. Esta vez, el reto estará en torno a la Danza de la Chicha, con el piloto del Chichódromo, que se realizará el próximo 17 de septiembre, a las 2:00 p. m., en el marco del XXVI Festival de la Colombianidad.

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El desfile recorrió la carrera 4.ª, desde el sector de Transportes Montejo hasta el Comparsódromo, y reunió carrozas, comparsas teatrales, colectivos coreográficos y trajes individuales provenientes de distintos puntos del país.

Entre las delegaciones participantes estuvieron representantes de Nariño, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca, además de Bogotá y Tocancipá, que convirtieron las calles del municipio en un escenario de música, danza y tradición.

En el Concurso Nacional de Carrozas, Pasto y Nariño fueron protagonistas. El primer lugar fue para Carnaval de Blancos y Negros, seguido por Indomable Mujer Guerrera, Encanto de Sobrevivir y Nariño Alas de Vida, consolidando así a las delegaciones nariñenses en los primeros cuatro puestos de esta edición.

Tocancipá, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Tocancipá

En la categoría Revelación, Honda, Tolima, obtuvo el quinto lugar con Honda, Puerto de Historias, mientras que Cota, Cundinamarca, ocupó el sexto puesto con Resguardo Raíces.

Tras esta jornada, la programación del Festival de la Colombianidad continuará este 17 de septiembre con el Chichódromo, que reunirá a más de 1.000 personas alrededor del torbellino y la Danza de la Chicha.

El ejercicio funcionará como un piloto para poner a prueba la organización necesaria para desarrollar una presentación masiva y definir los aspectos que deberán fortalecerse de cara a 2027.

La apuesta toma como referencia el récord Guinness que actualmente tiene México por una presentación masiva de danza, con más de 1.000 participantes.

Tocancipá, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Tocancipá.

Tocancipá busca que el ejercicio de este año permita fortalecer su organización y ampliar la participación para avanzar hacia un eventual intento de superar esa marca en 2027.

Para el piloto, los participantes estarán organizados en escuadrones, liderados por agrupaciones y formadores de la Escuela de Formación Artística de Tocancipá (EFAT), con monitores de apoyo y puntos definidos de ingreso y salida.

Esta estructura permitirá evaluar el desarrollo de la actividad y ajustar la logística necesaria para una futura presentación de mayor magnitud.

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“Lo que estamos haciendo realmente funciona. Este jueves tendremos más de mil personas participando en una danza que es tan propia de Tocancipá. Queremos que la comunidad salga, participe y disfrute estos escenarios, y también avanzar hacia ese récord que hoy tiene México”, señaló Walfrando Forero, alcalde de Tocancipá.

De esta manera, el piloto de 2026 será el primer paso para preparar una presentación de mayor escala en 2027 y avanzar hacia un eventual intento ante Guinness World Records, con la Danza de la Chicha como protagonista y como una expresión cultural de Tocancipá con potencial para proyectarse a nivel nacional e internacional.