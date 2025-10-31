Suscribirse

Tocancipá se consolida como referente de modernización en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación

El municipio ocupó el tercer lugar en el Índice de Ciudades Modernas 2024, destacándose en equidad social, sostenibilidad y productividad.

Redacción Economía
31 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
Tocancipá se ubicó como el tercer municipio más moderno del país en el Índice de Ciudades Modernas 2024. | Foto: 123RF

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó los resultados del Índice de Ciudades Modernas (ICM) correspondiente a 2024, en el que Tocancipá se posicionó como el tercer municipio más moderno del país, con una calificación de 70,69 sobre 100. Este resultado lo ubica junto a Floridablanca (Santander) y Manizales (Caldas), que alcanzaron 71 puntos, consolidando a Tocancipá como un referente nacional en materia de desarrollo sostenible, innovación y gestión pública.

El estudio del DNP evalúa el desempeño de los 1.100 municipios de Colombia en seis dimensiones clave: gobernanza, productividad, seguridad, sostenibilidad, ciencia y tecnología, y equidad e inclusión social. El propósito del índice es ofrecer herramientas que permitan identificar avances y desafíos en la modernización de los territorios.

Walfrando Forero, alcalde de Tocancipá, presente en el anuncio de Tocancipá como referente de modernización en Colombia.
Walfrando Forero, alcalde de Tocancipá, presente en el anuncio de Tocancipá como referente de modernización en Colombia. | Foto: Alcaldía de Tocancipá

En esta medición, Tocancipá destacó por su desempeño en equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental y productividad, superando a municipios cercanos como Sopó, Cota y Cajicá, así como a ciudades intermedias del país. En indicadores específicos, el municipio obtuvo el 100% en tratamiento de aguas residuales y disposición de residuos sólidos, y fue reconocido por mantener una calidad de agua para consumo humano superior a la de ciudades como Bogotá y Manizales.

Además, alcanzó el primer lugar en equidad e inclusión social en Cundinamarca y el segundo a nivel nacional, con un puntaje de 84,75%. En materia económica, sobresalió por su alto nivel de competitividad (93,33%) y grado de importancia económica (85,71%), cifras comparables con las de la capital del país.

Según el DNP, el avance de Tocancipá refleja una gestión orientada al bienestar ciudadano y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El municipio reafirma así su compromiso con un modelo de desarrollo equilibrado, donde la tecnología y la calidad de vida avanzan de manera conjunta.

