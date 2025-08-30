Bogotá
Cortes de luz en Bogotá y otros municipios aledaños para este sábado 30 de agosto
Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en las redes eléctricas.
La electrificadora Enel Colombia dio a conocer los cortes de luz para este sábado 30 de agosto en la ciudad de Bogotá y otros municipios como Tocancipá y Mosquera, en Cundinamarca.
De acuerdo con la entidad del suministro de energía, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes eléctricas, por lo que la suspensión del servicio se hará a diferentes horas del día.
Cortes de luz en Bogotá
Localidad de Chapinero
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 - Barrio Marly.
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 - Barrio Jardín Botánico.
Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 - Barrio Maria Paz.
Localidad de Santa Fe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Verjón - Barrio Hoya Teusaca.
Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 - Barrio San Diego.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 - Barrio Batan.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 - Barrio Villa María.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 - Barrio Quesada.
Municipios aledaños a Bogotá
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De las veredas: Verganzo, Canavita.
Municipio de Mosquera, Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Parque Industrial Vallarda, calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.