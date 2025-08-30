Suscribirse

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá y otros municipios aledaños para este sábado 30 de agosto

Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en las redes eléctricas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 11:33 a. m.
En cinco barrios y una vereda se realizarán los cortes de luz.
Trabajos de reparación en electricidad. | Foto: Essa.

La electrificadora Enel Colombia dio a conocer los cortes de luz para este sábado 30 de agosto en la ciudad de Bogotá y otros municipios como Tocancipá y Mosquera, en Cundinamarca.

De acuerdo con la entidad del suministro de energía, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes eléctricas, por lo que la suspensión del servicio se hará a diferentes horas del día.

Cortes de luz en Bogotá

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 - Barrio Marly.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 - Barrio Jardín Botánico.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 - Barrio Maria Paz.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Verjón - Barrio Hoya Teusaca.

Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 - Barrio San Diego.

Cortes de luz en municipios de Norte de Santander.
Cortes de luz en Bogotá. | Foto: CENSGrupoEPM.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 - Barrio Batan.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 - Barrio Villa María.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 - Barrio Quesada.

Municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Tocancipá, Cundinamarca

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De las veredas: Verganzo, Canavita.

Municipio de Mosquera, Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Parque Industrial Vallarda, calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.

