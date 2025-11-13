Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este viernes 14 de noviembre de 2025

Enel Colombia anunció nuevos cortes de luz en varios barrios de Bogotá y en el municipio de Mosquera y Zipaquirá, en Cundinamarca, para este viernes 14 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía, los cuales serán a diferentes horas del día.

Barrios de Bogotá con cortes de luz

Localidad de Bosa

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Barrio Villa Emma.

Localidad de Chapinero

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 80 a calle 88 entre carrera 11 a carrera 20 – Barrio La Cabrera.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Barrio Páramo Urbano.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. En el kilómetro 4 vía La Calera – Barrio Páramo.

Cortes de luz. | Foto: Cortesía Emcali

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 70 Sur a calle 72 Sur – Barrio Bella Flor Sur.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Barrio Lucero del Sur.

Localidad de Kennedy

Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 24 Sur a calle 31 Sur entre carrera 67 a carrera 79 – Barrio Provivienda Oriental.

Localidad de Los Mártires

Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:30 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 23 a carrera 25 – Barrio Samper Mendoza.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 1 a calle 3 – Barrio Galán.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Barrio La Paz.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Barrio La Picota.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 11 Sur a calle 15 Sur entre carrera 21 Este a carrera 23 Este – Barrio Aguas Claras.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 11 Sur a calle 13 Sur entre carrera 22 Este a carrera 24 Este – Barrio Hoya San Cristóbal.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Veracruz.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 79 a carrera 81 – Barrio Guaymaral.

Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 101 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Barrio Santa Bibiana.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Páramo III Rural.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. En el kilómetro 4.5 vía La Calera – Barrio Páramo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz

Municipio de Mosquera

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 7 a calle 9 – Municipio de Mosquera.

Municipio de Zipaquirá