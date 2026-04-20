Este martes, 21 de abril de 2026, se llevará a cabo una nueva jornada de mantenimiento de cortes de luz en distintos barrios de la ciudad de Bogotá.

En esta fecha, varias localidades de la capital colombiana no tendrán servicio de energía hasta que se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento por parte de la empresa de energía Enel Colombia.

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Adicionalmente, distintos puntos de municipios aledaños del departamento de Cundinamarca, como Cota, Funza y Soacha, no tendrán servicio de luz hasta que se realicen las reparaciones agendadas por la entidad eléctrica.

Cortes de luz en barrios de Bogotá este martes 21 de abril

La Alcaldía de Bogotá especificó las localidades, y sus sectores, que no tendrán servicio de energía durante la programación de cortes de luz.

El distrito reitera e invita a los ciudadanos de la capital a seguir las recomendaciones establecidas y realizar sus respectivas actividades con mayor anticipación para, de esta manera, evitar posibles contratiempos:

Localidad de Antonio Nariño

El barrio Restrepo occidental, en la carrera 24 a carrera 26 entre la calle 17 Sur y la calle 19, no tendrá servicio de luz a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad de Barrios Unidos

A partir de las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., el barrio La Castellana, específicamente desde la calle 94 a la calle 96, entre las carreras 46 y 48, tendrá cortes de luz mientras se realizan los mantenimientos.

Localidad de Chapinero

De la carrera 3 a la carrera 5 entre la calle 45 y la calle 47, ubicadas en el barrio Pardo Rubio, no tendrán energía desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Ciudad Bolívar

La vereda Mochuelo Alto, ubicada en el barrio Mochuelo Alto Rural, estará en jornada de mantenimiento desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Puente Aranda

La localidad tendrá tres barrios programados para los cortes de luz. El barrio Estación Central no tendrá energía en la calle 12 a calle 14 entre las carreras 32 a carrera 34 a partir de las 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m.

El barrio Los Ejidos, desde la calle 8 a la calle 90 entre las carreras 39 y 41, tendrá corte de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

A partir de las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., el barrio Ortezal estará sin energía en la carrera 41 a carrera 43 entre la calle 19 a 21.

Localidad de Santa Fe

En el barrio Veracruz, específicamente en la calle 17 a calle 19 entre la carrera 6 a carrera 8, habrá corte de luz desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Suba

A partir de las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m., las calles 101 a 103 entre la carrera 45 a 47, ubicado en el barrio Estoril, no dispondrán de servicios de energía.

Adicionalmente, el barrio Villa del Prado, desde la calle 170 a 172 entre la carrera 55 a 57, no habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Usaquén

La localidad tendrá tres sectores programados para cortes de energía. En el barrio Bella Suiza, desde la calle 130 a la calle 135 entre las carreras 6 y 10, no habrá servicio de luz desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

El barrio El Contador, ubicado entre la carrera 15 y la carrera 19, desde la calle 133 a la calle 137, tendrá corte de energía desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Finalmente, en el barrio Lisboa, desde la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 133 y la calle 135, el corte de energía se realizará entre las 12:00 p. m. y las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

En el barrio La Esperanza Sur, desde la calle 83 Sur a la calle 85 Sur entre la carrera 8 Este y la carrera 10 Este, se realizará un corte de energía programado desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Cortes de luz en municipios aledaños este martes 21 de abril

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

En el barrio Soacha, desde la calle 45 Sur a la calle 47 Sur, entre la carrera 0 y la carrera 2, se presentará un corte de energía desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Cota, en Cundinamarca

La vereda Siberia tendrá cortes de luz desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

En la vereda Florida, el servicio de energía estará suspendido desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones de Enel para las personas afectadas

La entidad Enel Colombia realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos que presentarán un día sin utilizar los servicios de energía en sus hogares, entre ellas desconectar electrodomésticos durante los mantenimientos para evitar daños.

Además, se aconseja organizar las actividades con anticipación y no abrir las neveras para conservar los alimentos.

En caso de ingreso de personal técnico para realizar sus labores, se pide permitir el acceso; sin embargo, ante dudas de seguridad, se puede verificar la identidad de los trabajadores en la línea 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca.