Tocancipá avanza en alianza público-privada para construir centro de eventos de 50 mil personas

Tocancipá, reconocido por su dinamismo industrial, da un paso decisivo para consolidarse también como epicentro cultural y de negocios.

El municipio anunció la implementación de un centro de eventos con capacidad para 50.000 personas, fruto de una alianza público-privada que cuenta con una inversión autorizada de 100.000 millones de pesos.

El complejo abarcará 210.000 metros cuadrados y tendrá un diseño flexible para albergar conciertos, ferias empresariales, encuentros deportivos y actividades culturales.

Según la administración municipal, uno de los puntos clave definidos en los estudios de factibilidad es garantizar la logística necesaria para movilizar y atender a decenas de miles de visitantes sin afectar la movilidad local.

Mujeres lucen vestimenta tradicional durante una muestra cultural en Tocancipá | Foto: Alcaldía de Tocancipá

La obra, impulsada por el alcalde Walfrando Forero, se perfila como una infraestructura estratégica para atraer grandes eventos y dinamizar la economía regional, beneficiando a sectores como el comercio, el turismo, la gastronomía y el transporte.