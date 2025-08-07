Movistar Arena anuncia el futuro de los próximos eventos culturales tras destrozos del recinto

En la noche del 6 de agosto de 2025, fuertes disturbios se presentaron en el interior del centro cultural Movistar Arena, cientos de hinchas de dos equipos de fútbol de la capital utilizaron el escenario que se dispuso para el concierto del grupo musical Damas Gratis para enfrentarse por medio de agresiones físicas y lanzamiento de objetos de todo tipo.

Tras la llegada de las autoridades, los aficionados fueron retirados del recinto; en dicho momento, un fanático del club Independiente Santa Fe murió en hechos que están bajo investigación de las instituciones judiciales de la ciudad.

Pelea Movistar Arena | Foto: Pelea Movistar Arena

En imágenes que circulan por redes sociales se pueden dimensionar los destrozos causados por los fanáticos, por tal razón Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, en entrevista con W Radio señaló el futuro de los eventos que se realizarán en el recinto.

“No, no se cancela nada, todo sigue. Vamos a reparar lo de la puerta 5 que es lo más fuerte; lo otro son daños menores. El line up sigue, el entretenimiento sigue más vivo que nunca”, destacó el empresario.

Por otra parte, el gerente entregó detalles de los lamentables hechos que se presentaron en la celebración del cumpleaños de Bogotá. Hay que añadir que las autoridades distritales anunciaron una serie de reuniones e investigaciones para determinar las responsabilidades de los sucesos.

“La gente ingresó a las 7 de la noche de forma ordenada y tipo 8:20 u 8:30 algunos desadaptados se entran sin boleta por la puerta 5 y ahí comienza todo. Algunos se resguardaron en los baños o partes seguras, pero la gran parte del Movistar Arena estaba evacuada”, puntualizó el vocero.

Clásico bogotano en menos de una semana

Por redes sociales, las dos hinchadas han puesto sobre la mesa el enfrentamiento deportivo que se desarrollará el miércoles 13 de agosto por juego válido de la Liga BetPlay. En dicho caso, Santa Fe recibirá a Millonarios.

Por esta razón, los amantes del fútbol piden a las autoridades que se garanticen las condiciones de seguridad para los asistentes al máximo escenario deportivo de la ciudad.

Las dos escuadras se enfrentarán en muy pocos días. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA