Movistar Arena anuncia el futuro de los próximos eventos culturales tras destrozos del recinto

Las autoridades continúan en las labores de investigación tras los desmanes presentados.

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2025, 8:38 p. m.
Un escenario que a la mayoría de sus visitantes ha dejado memorias imborrables, el Movistar Arena recoge en 2025 los frutos de su buena labor.
Un escenario sufrió afectaciones a su infraestructura. | Foto: cortesía Movistar Arena

En la noche del 6 de agosto de 2025, fuertes disturbios se presentaron en el interior del centro cultural Movistar Arena, cientos de hinchas de dos equipos de fútbol de la capital utilizaron el escenario que se dispuso para el concierto del grupo musical Damas Gratis para enfrentarse por medio de agresiones físicas y lanzamiento de objetos de todo tipo.

Contexto: Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales

Tras la llegada de las autoridades, los aficionados fueron retirados del recinto; en dicho momento, un fanático del club Independiente Santa Fe murió en hechos que están bajo investigación de las instituciones judiciales de la ciudad.

Pelea Movistar Arena
Pelea Movistar Arena | Foto: Pelea Movistar Arena

En imágenes que circulan por redes sociales se pueden dimensionar los destrozos causados por los fanáticos, por tal razón Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, en entrevista con W Radio señaló el futuro de los eventos que se realizarán en el recinto.

“No, no se cancela nada, todo sigue. Vamos a reparar lo de la puerta 5 que es lo más fuerte; lo otro son daños menores. El line up sigue, el entretenimiento sigue más vivo que nunca”, destacó el empresario.

Por otra parte, el gerente entregó detalles de los lamentables hechos que se presentaron en la celebración del cumpleaños de Bogotá. Hay que añadir que las autoridades distritales anunciaron una serie de reuniones e investigaciones para determinar las responsabilidades de los sucesos.

Contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte de una persona tras disturbios en el Movistar Arena y anunció medidas

“La gente ingresó a las 7 de la noche de forma ordenada y tipo 8:20 u 8:30 algunos desadaptados se entran sin boleta por la puerta 5 y ahí comienza todo. Algunos se resguardaron en los baños o partes seguras, pero la gran parte del Movistar Arena estaba evacuada”, puntualizó el vocero.

Clásico bogotano en menos de una semana

Por redes sociales, las dos hinchadas han puesto sobre la mesa el enfrentamiento deportivo que se desarrollará el miércoles 13 de agosto por juego válido de la Liga BetPlay. En dicho caso, Santa Fe recibirá a Millonarios.

Por esta razón, los amantes del fútbol piden a las autoridades que se garanticen las condiciones de seguridad para los asistentes al máximo escenario deportivo de la ciudad.

Millonarios vs Santa Fe clásico capitalino Liga Bet Play
Las dos escuadras se enfrentarán en muy pocos días. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los organizadores del evento no han confirmado si se contará con la presencia de las dos hinchadas, como se ha desarrollado en los últimos meses. El alcalde Carlos Fernando Galán ordenó una reunión de urgencia con las principales instituciones de la ciudad con la meta de obtener respuestas y brindar las primeras medidas tras los lamentables hechos presentados.

