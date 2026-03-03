Turismo

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital industrial, un acogedor destino a menos de una hora de Bogotá

Está ubicado a 22 kilómetros de la capital del país.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 4:56 p. m.
Tocancipá
Tocancipá Foto: Tomada: Alcaldía de Tocancipá

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y aventura cerca de Bogotá.

Uno de sus municipios es Tocancipá, ubicado a 22 kilómetros de Bogotá.

De acuerdo con información de la Alcaldía, el municipio cuenta con una población cercana a los 39​​.996​ habitantes y es uno de los de mayor crecimiento y expansión de Cundinamarca.

Fue fundado 21 de septiembre de 1593 por el oidor español Miguel de Ibarra y es conocido como la capital industrial de Cundinamarca.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos está el Parque Jaime Duque. Abrió sus puertas el 27 de febrero de 1983. “Es un complejo de 200 hectáreas, donde se conjugan una gran variedad de atracciones, actividades recreativas y culturales, enmarcadas en zonas de reserva ambiental”, señala la Alcaldía.

Otro sitio destacado es la reserva natural Ecoparque Sabana. Cuenta con 60 hectáreas donde se desarrollan “actividades relacionadas con la conservación de la vida, la memoria histórica y la naturaleza. A través de la restauración ecológica se ha logrado recuperar humedales y espacios naturales que contribuyen a la consolidación de un territorio de vida que se ha convertido en el hábitat natural de más de 100 especies de aves”.

Bioparque Wakata / parque Jaime Duque
Parque Jaime Duque, en Tocancipá Foto: GUILLERMO TORRES REINA
La iglesia de Nuestra Señora de Fátima es también imperdible. Se encuentra cerca del centro del municipio. “Las eucaristías que allí se realizan son acompañadas por un coro polifónico y uno gregoriano, lo que agrega valor a la experiencia desde el punto de vista musical. Esta iglesia recibe a miles de devotos de todas las regiones del país que quieren apreciar la belleza de su diseño y tener un momento de recogimiento”, agrega la entidad.

El parque lineal Peñas Blancas es otro lugar para el ecoturismo. Es una reserva ecológica que se encuentra en el punto más alto del municipio, entre 2.800 y 3.120 metros sobre el nivel del mar, y hace parte de la cuenca media del río Bogotá. Se caracteriza por su diversidad ecológica de flora y fauna, con especies nativas “como frailejones, uva camarona, laurel de cera, orquídeas, pulla, quiches, aves, mamíferos y algunos reptiles. Un lugar ideal para los amantes del ecoturismo, desde donde se obtienen hermosas panorámicas del municipio e incluso de pueblos cercanos como Guatavita, Sesquilé, Guasca, Zipaquirá y el Embalse de Tominé”.

El Museo Aeroespacial permite a sus visitantes conocer la historia de la Fuerza Aérea Colombiana a través de un recorrido por dos salas de exposición y un parque aeronáutico.

