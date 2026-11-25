Una nueva alerta tiene preocupados a los comerciantes de Bogotá. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a tres hombres que, presuntamente, estarían utilizando una modalidad de hurto basada en el ‘cambiazo’ de datáfonos en establecimientos comerciales.

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Los comerciantes piden identificar a los responsables y advierten que una distracción de segundos podría dejar sus establecimientos con dispositivos que no corresponden a los originales.

Tres hombres señalados de realizar 'cambiazo' de datáfonos en distintos establecimientos comerciales de Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

De acuerdo con la denuncia difundida por comerciantes, los sujetos ingresarían a los locales y, aprovechando momentos de distracción del personal, reemplazarían los dispositivos originales tipo Bold por otros falsos. Los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de noviembre.

Tres hombres señalados de realizar 'cambiazo' de datáfonos en distintos establecimientos comerciales de Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

La situación ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes piden que los responsables sean identificados y capturados. La preocupación aumenta por la cercanía de diciembre, una temporada en la que los establecimientos comerciales reciben un mayor flujo de compradores y se incrementan las transacciones.

Tres hombres señalados de realizar 'cambiazo' de datáfonos en distintos establecimientos comerciales de Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

¿Cómo funcionaría el ‘cambiazo’ de datáfonos?

Según la alerta de los comerciantes, serían tres hombres los que participarían en esta modalidad. Mientras uno o varios de ellos distraen a los trabajadores, los otros aprovecharían el descuido para retirar el datáfono original y dejar otro dispositivo en su lugar.

De esta manera, el establecimiento podría continuar utilizando un equipo que aparentemente parece legítimo, sin advertir inicialmente que fue reemplazado.

Tres hombres señalados de realizar 'cambiazo' de datáfonos en distintos establecimientos comerciales de Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

La denuncia también plantea la posibilidad de rastrear las transacciones realizadas con los dispositivos presuntamente falsos, con el propósito de establecer hacia qué cuentas bancarias estarían llegando los pagos y avanzar en la identificación de los responsables.

Comerciantes piden estar alerta ante la llegada de diciembre

Tras la circulación de los videos, usuarios hicieron un llamado a los propietarios y trabajadores de establecimientos comerciales para que no dejen los datáfonos visibles o al alcance de personas ajenas al negocio y mantengan supervisión sobre estos dispositivos.

Asimismo, solicitaron a las autoridades revisar las imágenes, identificar a los tres sujetos y adelantar las investigaciones correspondientes para evitar que esta modalidad afecte a más establecimientos durante la temporada de Navidad.

Por ahora, la información conocida corresponde a la denuncia difundida por comerciantes en redes sociales y se espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.