Terremoto en Panamá causó daños en casas, infraestructura y la carretera que comunica a Turbo con Nuevo Antioquia

El terremoto de 7,7 del viernes, 9 de octubre, con epicentro en Panamá provocó daños en casas, infraestructura y en una importante carretera del Urabá antioqueño.

Se trata de la vía que comunica a Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), los daños son en cerca de 800 metros lineales del corredor vial.

Graves denuncias sobre supuestos robos con gas pimienta en el EDC Festival en Medellín

“Desde el Dagran, atendemos las afectaciones en la vía que comunica a Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia, donde la deformación del terreno, asociada a la reactivación de diapiros de lodo tras el sismo ocurrido en Panamá, ha generado daños en viviendas e infraestructura y afecta cerca de 800 metros lineales del corredor vial”, dijo la entidad.

Ese organismo dispuso maquinaria y acompañamiento técnico para atender la emergencia y mitigar los riesgos en la zona.

Angustiosa búsqueda de un papá que cayó al mar en Tubará, al volcarse en un jet ski

“Contamos con maquinaria amarilla, entre ella motoniveladora, vibrocompactador, volquetas y una retroexcavadora. Además, una retroexcavadora de 20 toneladas se dirige al sector para reforzar las labores de intervención”, señaló el Dagran.

Además, expertos evalúan las condiciones del terreno, en coordinación con funcionarios de la UNGRD, para “reducir los riesgos y avanzar en la rehabilitación del tramo afectado, con el propósito de contribuir a la seguridad de las comunidades y al restablecimiento de la movilidad en este sector del Urabá”.

Un informe del ministro de Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, el terremoto dejó en ese país afectaciones en 426 residencias (evaluadas), 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y unas 27 personas atendidas por lesiones, según informes preliminares.

La torre de una iglesia resulta dañada tras un terremoto que sacudió Villa de los Santos, Panamá. Foto: AP Photo/Aris Mariota

La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, confirmó no se habían reportado víctimas mortales.

De acuerdo con el balance presentado por Rivera, alrededor de 426 residencias resultaron afectadas por el sismo.

Entre las zonas con mayores daños se encuentran las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.

Radican demanda de pérdida de investidura contra Agmeth Escaf tras explosivas revelaciones de Eva Ferrer en Semana

Las afectaciones se concentran principalmente en el interior del país, especialmente en áreas rurales.

También se han reportado daños significativos en la provincia de Coclé, ubicada en la costa sur, así como algunas afectaciones en Ciudad de Panamá.