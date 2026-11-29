El presidente Abelardo De La Espriella anunció la presentación de la ‘Ley Arias Cabrales’ ante el Congreso de la República, una iniciativa orientada a ofrecer soluciones jurídicas diferenciadas y protección a los miembros de la fuerza pública procesados o condenados por hechos del servicio.

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El anuncio se dio durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas que se realizó en Bogotá, detallando que la propuesta evaluará factores como la edad, enfermedades y el tiempo en los expedientes judiciales.

“Vamos a apoyar esa ley y con la ayuda de nuestra bancada y la ayuda de Dios la sacaremos adelante para proteger a los héroes de la patria”, expresó el mandatario colombiano, al tiempo que afirmó que su Gobierno tiene la responsabilidad de defender las garantías jurídicas de los integrantes de la fuerza pública y evitar que se sientan abandonados por el Estado.

“En el Gobierno del Tigre lo vamos a hacer, porque nunca abandonaré a un héroe que le ha servido a la patria”, manifestó De La Espriella, quien se refirió al general Jesús Armando Arias Cabrales, asegurando que su situación representa un caso que el país debe revisar.

El presidente Abelardo De La Espriella durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas en Bogotá. Foto: Presidencia

“No podemos permitir que un héroe de la patria siga sometido a los vejámenes de un proceso injusto mientras aquellos que han atentado contra Colombia siguen dando cátedra de moral y de buen comportamiento”, dijo.

El jefe de Estado manifestó que un comandante supremo debe asumir la responsabilidad de respaldar a los hombres y mujeres que enfrentan situaciones de peligro en cumplimiento de sus funciones. “No puede enviar a sus soldados y policías a enfrentar el peligro y después darles la espalda”, sostuvo.

En el mismo contexto, el presidente de la República se refirió a la política de seguridad de su Gobierno y aseguró que de su parte no habrá marcha atrás frente a la lucha frontal contra las organizaciones criminales.

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“No habrá órdenes de inacción frente al terrorismo ni complacencia con quienes asesinan, extorsionan y secuestran al pueblo colombiano. Nuestros militares y policías tienen todo mi respaldo para combatir a los narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado”, indicó.

Adicionalmente, el mandatario colombiano anunció beneficios sociales como el fortalecimiento de la salud en la fuerza pública, el Banco de Talentos para la inserción laboral y convenios con el Icetex para educación superior.

“El Ministerio de Defensa está preparando una hoja de ruta para fortalecer el sistema de salud. Apenas ayer nos volvimos a reunir para establecer esa hoja de ruta. He pedido que ese trabajo se concentre en garantizar atención médica oportuna. Suministro inmediato de medicamentos y continuidad de los tratamientos”, recalcó De La Espriella.