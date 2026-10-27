El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lanzó fuerte varillazo a Iván Cepeda: “A ver si hace algo productivo en su vida”

Un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, terminó convertido en un escenario de fuertes controversias.

Ocurrió este martes, 27 de octubre, en la plenaria del Senado luego de que el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda hiciera fuertes señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella y su ministro Indalecio Dangond.

El alto funcionario, con amplia experiencia en el sector público y privado, y quien tiene cancha en la tribuna, le dijo a Cepeda:

“Miren estas fotos. Estas son todos los escándalos de corrupción, las fotos de los jagueyes, los carrotanques, entre otros, que ya sabemos cómo terminaron”, dijo. Hizo referencia a los hechos ocurridos en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura. Foto: Congreso de la República / Youtube

Y siguió: “Yo soy banquero, yo sé de esto. Resulta que el señor Iván Cepeda me estaba preguntando si había intervenido en una de las preguntas por un crédito de su amigo, exconsejero de paz. Mire, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted para ver si hace algo productivo en su vida”, le dijo. Las bancadas de la derecha en el Congreso aplaudieron al alto funcionario.

Por su parte, la bancada del Pacto Histórico protestó desde la plenaria por las palabras del ministro y él, sin sonrojarse, también respondió: “Ah, entonces, a mí me faltan el respeto y no digo nada”.

La derecha también protestó contra Cepeda porque el debate de control político, inicialmente previsto para conocer qué había hecho en estos 80 días que lleva el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el sector agropecuario, terminó convertido en un escenario donde Iván Cepeda hizo fuertes denuncias contra De La Espriella y Dangond. “Eso lo tenían preparado hace dos meses”, denunció el senador del Centro Democrático Carlos Meisel.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha sido uno de los funcionarios que más ha asistido a debates de control político.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante el Senado. Foto: Colprensa

Este martes, Dangond informó que, en menos de 11 semanas, con corte al 20 de octubre, el Ministerio de Agricultura fue objeto de 30 citaciones a debates de control político, de las cuales 20 han sido por parte del Pacto Histórico, la colectividad que preside el expresidente Gustavo Petro.

En estos debates se han respondido 378 preguntas. De acuerdo con este reporte institucional, “el ministro Indalecio Dangond estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana”, precisó la entidad.

Asimismo, de 124 derechos de petición o solicitudes de informes congresionales, 61 son del Pacto Histórico, que se traducen en 614 preguntas, un promedio del 39,2 % del total. Cabe resaltar que estas están sujetas al plazo de cinco días, de acuerdo al artículo 258 de la Ley 5 de 1992. Es decir, en total, la entidad ha debido responder 1.625 preguntas, a un ritmo superior a 21 por día calendario”, añadió el comunicado.