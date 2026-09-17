BeatHub Entertainment consolida el 100% de la propiedad del Movistar Arena

La industria del entretenimiento tiene una movida muy interesante. Se trata de la adquisición que hizo BeatHub Entertainment del 100 % del Movistar Arena. “La operación concluye una alianza de varios años entre BeLive Entertainment Group y BeatHub, dos compañías con amplia trayectoria en la industria, cuya experiencia logró convertir al Movistar en uno de los escenarios de referencia del país”, explicó la compañía en un comunicado.

BeatHub Entertainment: nace el primer ecosistema 360 del entretenimiento en vivo en Colombia

Con este escenario, el Movistar Arena Bogotá sumado al DAVIarena Medellín, BeatHub “contará con dos arenas de clase mundial que fortalecerán la posición de Colombia en el routing de las principales giras latinoamericanas y ayudarán a atraer más contenido al país. Bogotá, septiembre de 2026″.

La compañía reveló algunos detalles de la transacción. Beathub adquirió el 50 % de la sociedad operadora del Movistar Arena Bogotá en cabeza de BeLive Entertainment Group.

Las cifras del Movistar Arena en el entretenimiento son impresionantes. Según cuenta el comunicado de la empresa, han visitado el escenario de 5,5 millones de personas y más de 400 artistas. En 2026, se harán allí 160 eventos.

“Llevamos 26 años construyendo este ecosistema y desarrollando la industria del entretenimiento en Colombia. Creemos en el país y en el potencial que tiene esta industria. Consolidar el 100 % de la propiedad del Movistar Arena refleja esa convicción y nuestra decisión de permanecer, seguir invirtiendo y continuar construyendo en Colombia con una visión de largo plazo”, afirmó Eduardo Olea, CEO de BeatHub.